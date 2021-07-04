睽違378天！寶二水庫終於滿了　「30天由空到滿」極端降雨曝隱憂



▲距離378天，寶二水庫終於再次滿庫。（圖／北水局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

睽違一年多，新竹寶山第二水庫終於在今（5日）上午7時30分，蓄水達滿水位，距離上次滿庫的2020年6月22日，總共相距378天，北水局拍下涓涓水流自溢洪道溢流堰漫出的畫面，湖光山色、美不勝收！同時北水局也呼籲，這種一個月內快速由空庫到滿庫的降雨方式，恐代表極端降雨的方式已到來，因此即使水庫已達滿庫，仍要節約用水。

2020年間，台灣地區因為無颱風過境，造成下半年降雨嚴重短少，加上2021年的春雨不足，梅雨遲遲未到，使得全台陷入旱荒中，家家戶戶拿出了大大小小的水桶備戰，而供應新竹地區主要水源的寶山及寶二水庫，蓄水量節節下降，水位屢屢創新低，甚至來到個位數，新竹地區甚至宣告，將於6月1日起轉為水情紅燈，實施分區供水，民間、企業陷入一片哀嚎。

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▲北水局拍下涓涓水流自溢洪道溢流堰漫出的畫面，湖光山色、美不勝收！



年初時寶二水庫水位約為131.75公尺、蓄水量1031萬噸，之後以平均每天12公分的速度快速下降，5月30日14時，水位甚至已降至113.67公尺的歷史新低，蓄水量僅剩82.2萬噸，蓄水率2.6%，幾乎要空庫。

所幸，就在即將邁入分區供水的前一日下午、5月30日梅雨終於來臨，當晚累積雨量就超過100毫米，接著連續數日的鋒面雨，寶二水庫蓄水量更是快速增加，6月1日預訂實施的分區供水也順利暫緩，6月22日水情燈號也由減量供水的橙燈轉為減壓供水的黃燈，6月30日更是宣布取消黃燈，完全恢復正常供水。

▲▼今年3月間，寶二水量來到9.9%。

從5月30日到6月30日，短短一個月間，寶二水庫從「接近空庫」到「幾乎滿庫」，顯見這次梅雨的威力，也可預期，全球暖化嚴重，受氣候變遷影響，這種豐愈豐、枯愈枯，大起大落的降雨方式恐成為常態。

不過水庫滿庫並不能保證未來1年供水無虞，北水局仍慎重呼籲，水資源得之不易，有水當思無水之苦，即使水庫滿庫，大家仍要節約用水。

▲寶二水庫5月30日(左)時還是乾涸見底，經過第一波梅雨，6月2日已有明顯進帳。

▲▼6月中時寶二水庫蓄水率已達7成，同時經濟部也宣布新竹地區水情燈號轉黃。（圖／讀者葉孝蔚提供）

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