　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睽違378天！寶二水庫終於滿了　「30天由空到滿」極端降雨曝隱憂

▲距378日！寶二水庫終於滿了　「30天由空到滿」極端降雨曝隱憂。（圖／北水局提供）
▲距離378天，寶二水庫終於再次滿庫。（圖／北水局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

睽違一年多，新竹寶山第二水庫終於在今（5日）上午7時30分，蓄水達滿水位，距離上次滿庫的2020年6月22日，總共相距378天，北水局拍下涓涓水流自溢洪道溢流堰漫出的畫面，湖光山色、美不勝收！同時北水局也呼籲，這種一個月內快速由空庫到滿庫的降雨方式，恐代表極端降雨的方式已到來，因此即使水庫已達滿庫，仍要節約用水。

2020年間，台灣地區因為無颱風過境，造成下半年降雨嚴重短少，加上2021年的春雨不足，梅雨遲遲未到，使得全台陷入旱荒中，家家戶戶拿出了大大小小的水桶備戰，而供應新竹地區主要水源的寶山及寶二水庫，蓄水量節節下降，水位屢屢創新低，甚至來到個位數，新竹地區甚至宣告，將於6月1日起轉為水情紅燈，實施分區供水，民間、企業陷入一片哀嚎。

▲距378日！寶二水庫終於滿了　「30天由空到滿」極端降雨曝隱憂。（圖／北水局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北水局拍下涓涓水流自溢洪道溢流堰漫出的畫面，湖光山色、美不勝收！

年初時寶二水庫水位約為131.75公尺、蓄水量1031萬噸，之後以平均每天12公分的速度快速下降，5月30日14時，水位甚至已降至113.67公尺的歷史新低，蓄水量僅剩82.2萬噸，蓄水率2.6%，幾乎要空庫。

所幸，就在即將邁入分區供水的前一日下午、5月30日梅雨終於來臨，當晚累積雨量就超過100毫米，接著連續數日的鋒面雨，寶二水庫蓄水量更是快速增加，6月1日預訂實施的分區供水也順利暫緩，6月22日水情燈號也由減量供水的橙燈轉為減壓供水的黃燈，6月30日更是宣布取消黃燈，完全恢復正常供水。

▲寶二水庫。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼今年3月間，寶二水量來到9.9%。

▲寶二水庫。（圖／新竹縣政府提供）

從5月30日到6月30日，短短一個月間，寶二水庫從「接近空庫」到「幾乎滿庫」，顯見這次梅雨的威力，也可預期，全球暖化嚴重，受氣候變遷影響，這種豐愈豐、枯愈枯，大起大落的降雨方式恐成為常態。

不過水庫滿庫並不能保證未來1年供水無虞，北水局仍慎重呼籲，水資源得之不易，有水當思無水之苦，即使水庫滿庫，大家仍要節約用水。

▲鋒面神助攻！寶山、寶二水庫進帳525萬噸　期待下一波降雨。（圖／北水局提供）

▲寶二水庫5月30日(左)時還是乾涸見底，經過第一波梅雨，6月2日已有明顯進帳。

▲新竹水情燈號澄轉黃！寶一、二蓄水量過7成　豐收美照曝。（圖／讀者葉孝蔚提供。）

▲▼6月中時寶二水庫蓄水率已達7成，同時經濟部也宣布新竹地區水情燈號轉黃。（圖／讀者葉孝蔚提供）

▲新竹水情燈號澄轉黃！寶一、二蓄水量過7成　豐收美照曝。（圖／讀者葉孝蔚提供。）

►星河銀「大同10人份不鏽鋼電鍋」牌子老口碑好

►竹科二期徵收地驚爆命案！北漂男陳屍筍園嚇壞地主　警：先快篩

►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

►幫網戀男友代收款！面交才知「他」是女的　她哭：我也被騙

►同事整理遺物哭慘！陳志帆卸裝備陳屍浴缸　研判「爭取最後機會」

ET快訊
台北市場爆群聚！他一看+18傻「以為會暴增」　鄉民氣炸：蓋牌
快訊／新北168市場、夜市攤商2萬人明起開始打疫苗！
快訊／新北重慶市場1確診　休市3天、所有攤商都篩檢
「北市爆多起群聚」7/12分區降級？　陳時中回應了
快訊／創新低！新北+11例「5人與北市相關」　各區染疫人數曝
郭台銘、台積電買BNT！傳上海復星專案　陳時中回應
快訊／高雄女嘴角滲血陳屍85大樓套房　疑2天沒出門
LIVE／新北+11「712有望微解封？」　侯友宜最新說明
快訊／彰化今增3例本土！連四天零確診破功　縣府1500說明
怕自己染疫亡小孩變孤兒　模範媽媽14刀親手砍死5歲女！
台大醫批「北市府疫調不實」　陳時中回應了
虎林專案篩檢爆民怨「沒被造冊」　陳時中說話了
夜市微解封增加7~8%人流　陳時中：每2.25平方公尺只能留

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北市場爆群聚！他一看+18例傻「以為會暴增」　鄉民氣炸：蓋牌啦

高雄疫苗天使坐地上吃飯　網爆：衛生局人員說用桌子要開罰

蹲地照爆外送員共鳴！心酸嘆：真正不戴口罩的「都是取餐的人」

「北市爆多起群聚」7／12考慮分區降級？陳時中：以全國一致為主

永齡、台積電買BNT！傳上海復星成立專案小組　陳時中：有結果會報告

北市3市場再增9例確診　陳時中：目前可以講「沒有失控」

靜岡土石流！交流協會謝台「鄰居的愛是堅強後盾」　網集氣盼援助

快訊／彰化今增3例本土！連4天零確診破功　

越南增1例「台灣移入」！41歲男3採確診　莊人祥：同住家人快篩陰性

桃機入境普篩首波尖峰！二航廈增派檢疫人力　6日起再建26座採檢站

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

台北市場爆群聚！他一看+18例傻「以為會暴增」　鄉民氣炸：蓋牌啦

高雄疫苗天使坐地上吃飯　網爆：衛生局人員說用桌子要開罰

蹲地照爆外送員共鳴！心酸嘆：真正不戴口罩的「都是取餐的人」

「北市爆多起群聚」7／12考慮分區降級？陳時中：以全國一致為主

永齡、台積電買BNT！傳上海復星成立專案小組　陳時中：有結果會報告

北市3市場再增9例確診　陳時中：目前可以講「沒有失控」

靜岡土石流！交流協會謝台「鄰居的愛是堅強後盾」　網集氣盼援助

快訊／彰化今增3例本土！連4天零確診破功　

越南增1例「台灣移入」！41歲男3採確診　莊人祥：同住家人快篩陰性

桃機入境普篩首波尖峰！二航廈增派檢疫人力　6日起再建26座採檢站

自行解封！5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

中科院女員工搭上已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮抓包氣瘋

台灣東岸「黑潮正在變化」　共軍潛艦須重擬作戰！魚雷可能瞄不準

新加坡桌球隊嚇死了！記者採訪後竟確診　拒絕再受訪

家裝「賓士牌監視器」全方位掃視　爸笑：還會自動關閉鏡頭？

老鷹連續60年無緣總冠軍戰　國王、快艇更慘

《通靈》男星防疫胖到雙下巴炸出！　低頭滑手機「被前鏡頭嚇到」

貨櫃船運價最高約成本價7倍 回顧08年散裝船曾達17倍！

想升院士被打槍　陸航天投資老董把2院士「揍到骨折出不了院」

LIVE／北市+18全國最多「三大市場確診229人」　柯文哲再上火線

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

今增37例本土　另增2例死亡

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

7／12微解封　陳時中指關鍵「三大動作」

可望有4000萬劑疫苗　醫問2採購策略！留言一面倒

今日增37例本土「北市18例最多」

更多熱門

相關新聞

日土石流千人出動救災　大雨讓搜救中斷

日土石流千人出動救災　大雨讓搜救中斷

日本靜岡縣熱海市昨天上午發生土石流災情，已知造成兩人死亡、約20人下落不明，警消及自衛隊投入約1000人持續搜救，但因當地雨勢不斷，搜救工作一度被迫暫時中斷。

日土石流幾滅村　居民淚憶：鄰居被沖走

日土石流幾滅村　居民淚憶：鄰居被沖走

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

日本豪雨致災「土石流捲走20多人」　我外館聯繫日方確認有無台人

妙齡女摔進寶二水庫邊坡　全身泥濘獲救猛發抖

妙齡女摔進寶二水庫邊坡　全身泥濘獲救猛發抖

梅雨走了還有雨！2區迎雨時間曝

梅雨走了還有雨！2區迎雨時間曝

關鍵字：

寶二水庫極端氣候梅雨暖化乾旱水災

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面