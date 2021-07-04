快訊／北市虎林街30人染疫、市場專案報告出爐　陳時中下午說明

▲環南市場啟動快篩，衛福部長陳時中3日前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北三市場累積220人確診，7/2、7/3擴大採檢新增41例個案，並增列183人居家隔離，今（4）日有望公布接觸者採檢結果，另外，市場專案病毒基因定序仍在進行中，下午也有一併說明。因應台北市虎林街30人群聚感染，北市也造冊3300人，今起在永吉國進行大規模PCR篩檢，下午指揮中心也有望說明進度。

北市府在昨日疫情記者會結束後，也公布虎林街一帶的感染狀況，6月1日至7月3日，台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人。總確診人數30人。截至目前，剩下7戶、14人隔離中，已有16人解隔離。另，扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人。

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針對虎林街傳出有確診者，柯文哲下午在記者會表示，從大數據統計可以看出，「有零星的感染」，有一些潛藏的感染源，因此明天就會在永吉國小進行篩檢專案，已經聯絡了8個里和市場自治會造冊。在疫苗開打前，也許大量篩檢也是治標的辦法。

中央流行疫情指揮中心昨在記者會上公佈北市三大批發市場大規模採檢結果，總計確診超過200人，其中環南市場最多有111人，第一市場確診88名，第二市場21名，主要是分別分布在新北跟台北，總數大概一半一半，多為市場裡內住民。

至於各界都關心市場群聚的病毒株是否為Delta病毒？醫療應變組副組長羅一鈞表示，檢體仍在定序中，但目前看到雙北都是英國變異株，雖然結果還沒出來，但從新北家禽市場檢驗結果以及流行病學來看，應該不需要特別擔心。