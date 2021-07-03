力挺第一線警消對抗Delta　台中2議員號召民間捐防疫物資

▲▼台中市議員陳成添（上）、黃健豪（下）號召民間捐贈警消人員防疫物資。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

本土疫情尚未解除，南部又傳出Delta變動病毒侵襲，雖然第一線的警察和消人員多數都已施打一劑疫苗，但依國外案例，即便打了兩劑仍有染疫風險，台中市北屯區議員陳成添、黃健豪分別捐給消防、警察各項防疫物資，希望能提升基層防疫人員的保護力。

陳成添引介民間團體捐贈防疫物資，以行動力挺基層消防人員，包括育成國際同濟會長劉勝裕、大和獅子會長何正仁、三官堂董事長陳瑞昌、松竹福德祠簡榮昌主委和味丹文教基金會，將防疫物資捐給台中市消防局第八大隊，由副大隊長沈建民代表受贈，物資計有口罩6000片，手套160盒、面罩500個，酒精32桶（4L）及50箱泡麵。

黃健豪表示，台中市目前雖無傳出新疫情，但所有人員都嚴陣以待，其中以取締違規群聚、加強治安熱區巡邏等穩定社會秩序的工作，都需要由警方出面執行公權力，除了施打疫苗，也希望有較高等級的口罩保護執勤同仁。

黃說，這次參與捐贈的嶧玖塑膠公司負責人張藩嶧是當兵期間的好友，看到新聞之後就主動聯絡，希望能幫上忙。

張藩嶧表示，國外客戶在疫情爆發之後，多數都是使用N95或FFP2等級的口罩，但是台灣的警察和公所防疫人員還是使用一般平面口罩，擔心真的遇到Delta病毒，一般口罩沒辦法發揮作用，因此決定捐贈N95等級的口罩給警五分局及北屯區公所，希望能提升社區防疫人員的保護力。

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