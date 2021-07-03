　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

力挺第一線警消對抗Delta　台中2議員號召民間捐防疫物資

▲▼台中市議員陳成添（上）、黃健豪（下）號召民間捐贈警消人員防疫物資。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市議員陳成添（上）、黃健豪（下）號召民間捐贈警消人員防疫物資。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

本土疫情尚未解除，南部又傳出Delta變動病毒侵襲，雖然第一線的警察和消人員多數都已施打一劑疫苗，但依國外案例，即便打了兩劑仍有染疫風險，台中市北屯區議員陳成添、黃健豪分別捐給消防、警察各項防疫物資，希望能提升基層防疫人員的保護力。

▲▼台中市議員陳成添（上）、黃健豪（下）號召民間捐贈警消人員防疫物資。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳成添引介民間團體捐贈防疫物資，以行動力挺基層消防人員，包括育成國際同濟會長劉勝裕、大和獅子會長何正仁、三官堂董事長陳瑞昌、松竹福德祠簡榮昌主委和味丹文教基金會，將防疫物資捐給台中市消防局第八大隊，由副大隊長沈建民代表受贈，物資計有口罩6000片，手套160盒、面罩500個，酒精32桶（4L）及50箱泡麵。

▲▼台中市議員陳成添（上）、黃健豪（下）號召民間捐贈警消人員防疫物資。（圖／記者鄧木卿翻攝）

黃健豪表示，台中市目前雖無傳出新疫情，但所有人員都嚴陣以待，其中以取締違規群聚、加強治安熱區巡邏等穩定社會秩序的工作，都需要由警方出面執行公權力，除了施打疫苗，也希望有較高等級的口罩保護執勤同仁。

黃說，這次參與捐贈的嶧玖塑膠公司負責人張藩嶧是當兵期間的好友，看到新聞之後就主動聯絡，希望能幫上忙。

張藩嶧表示，國外客戶在疫情爆發之後，多數都是使用N95或FFP2等級的口罩，但是台灣的警察和公所防疫人員還是使用一般平面口罩，擔心真的遇到Delta病毒，一般口罩沒辦法發揮作用，因此決定捐贈N95等級的口罩給警五分局及北屯區公所，希望能提升社區防疫人員的保護力。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
中市美麗殿社區快篩1853人結果出爐
快訊／高雄民宅天花板崩塌壓母子　搶救30分鐘媽媽已無生命跡象
快訊／台鐵南迴線晚間傳死傷事故！「佳冬＝枋寮」雙向延誤
日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村！　20失蹤2心肺停止
竹科二期徵收地驚爆命案！北漂男陳屍筍園嚇壞地主
快訊／高雄民宅遭土石衝入塞爆2人受困！　牆倒客廳瞬間「淹沒」
柯文哲拋北市「半解封」！　完成「這2條件」是關鍵
快訊／北市6、7日開放70歲以上長者預約施打疫苗
颱風下周恐生成！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最後2週！宅在家「疫」起撐新北　環保局推線上環境知識挑戰

民眾紛贈防疫面罩、西瓜特產　力挺大園員警防疫辛勞　

防疫「消毒專車」受歡迎　鄭寶清：消毒水比政治口水重要

力挺第一線警消對抗Delta　台中2議員號召民間捐防疫物資

持續推動台南便利送　黃偉哲：安心就業計畫分三級定額補貼

擔憂第一線員警染疫風險　捐贈防疫面罩提升保護力

疫情嚴峻疫苗很缺　台中藍營要求3Q罷免案比照公投延期

桃園八德大成國中「教室型施打」 接種路線順暢迅速

女包商會勘步道受困山區　警消5小時漏夜揹救

新北石門國小附幼「線上故事桌」　把學習區搬回家遊戲親子樂

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

最後2週！宅在家「疫」起撐新北　環保局推線上環境知識挑戰

民眾紛贈防疫面罩、西瓜特產　力挺大園員警防疫辛勞　

防疫「消毒專車」受歡迎　鄭寶清：消毒水比政治口水重要

力挺第一線警消對抗Delta　台中2議員號召民間捐防疫物資

持續推動台南便利送　黃偉哲：安心就業計畫分三級定額補貼

擔憂第一線員警染疫風險　捐贈防疫面罩提升保護力

疫情嚴峻疫苗很缺　台中藍營要求3Q罷免案比照公投延期

桃園八德大成國中「教室型施打」 接種路線順暢迅速

女包商會勘步道受困山區　警消5小時漏夜揹救

新北石門國小附幼「線上故事桌」　把學習區搬回家遊戲親子樂

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

男主持當面拿黃曉明調侃她！Angelababy一聽「摸鼻乾笑」全場尷尬

快訊／高雄民宅天花板崩塌壓母子　搶救30分鐘媽媽已無生命跡象

給百萬買房「她堅持0元懷孕出嫁」下場悲哭！爸媽心寒嗆：賠錢貨

柯建銘：中央地方合作抗疫才是正辦　否則解封是「空笑夢」

搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

小5歲男友剛飛大陸發展…張文綺認「恢復單身」：一個人沒什麼不好

中美核武數量「1:19」　美國怕爆：增加破壞性風險應「談判軍控」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

高雄宣布：7/3起暫緩施打不在籍者

群聚男嗆60萬罰單全出　市府出招了

台中麵攤2染疫感染源不明　1542人篩檢出爐

他在ATM「輸入電話號碼」　被警搶走手機「反質問」

快訊／喬友業者涉過失致死100萬交保

南茂科技捐贈警車、家庭式快篩劑

送餐挺警消醫護　東港警：好久沒吃過這麼好吃的宵夜了

台南芒果物美價穩

連民宅也能消毒　枋寮2例Delta全鄉清消3天

男子河堤上遭人持刀砍傷原有隱情

彰化惡火奪命　麟洛消防隊自主強化訓練

更保「疫起守護」　力挺更生「紓困孤兒」

福利社不甩防疫內用　8人無罩喝酒

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

更多熱門

相關新聞

即／莫德納湧長輩施打潮　高雄疫苗覆蓋率突破1成

即／莫德納湧長輩施打潮　高雄疫苗覆蓋率突破1成

高雄市在莫德納疫苗開打之後，民眾都非常踴躍，市長陳其邁宣布目前高雄市的疫苗涵蓋率已經突破10％，超過27萬人施打。陳其邁也說2日的長輩接種率更是突破百分之百。

憂員警染疫風險　捐贈防疫面罩提升保護力

憂員警染疫風險　捐贈防疫面罩提升保護力

快訊／新北感染分析曝！　20例確診與北市有關

快訊／新北感染分析曝！　20例確診與北市有關

屏東狠甩Delta「1.4萬人全陰性」　網曝隱憂

屏東狠甩Delta「1.4萬人全陰性」　網曝隱憂

俄羅斯「拒封城」單日679死創新高

俄羅斯「拒封城」單日679死創新高

關鍵字：

防疫陳成添黃健豪Delta

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面