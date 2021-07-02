快訊／新北8.3萬人開打莫德納！長者預約率達65%　僅剩2.4萬劑





▲新北市72歲以上長者施打莫德納疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導



新北市獲配默德納12萬1,800劑，本次總計施打疫苗數量為10萬8千劑，預約者中，72歲以上長者(包含原住民62歲以上)有8萬人預約，預約率超過65%，剩下2.4萬劑。

默德納疫苗開打首日，新北市長侯友宜前往三重碧華國中接種站關心接種情形，感謝醫護同仁辛勞，他表示，這次莫德納疫苗接種全面採用網路線上預約，另外針對72歲以上長者提供區公所專線電話服務兩種方式，讓想接種的長者即使不習慣或不會上網，只要打區公所專線服務電話，就會有專人協助完成線上預約、安心施打，以便儘早產生保護力，對抗病毒威脅。





▲新北市72歲以上長者施打莫德納疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

即日起３天開放施打，地點包括29處中大型社區站、29區衛生所及33家醫院，開放對象包括第1至5類公費對象、72歲以上長者(包含原住民62歲以上)及孕婦等，不限戶籍皆可接種。

至於預約狀況，截至1日晚間10點，全市已經完成預約8萬3,132人，提醒預約成功的民眾，應備妥身分證及健保卡依照預約的時段前往接種站施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

研考會主委林豐裕表示，有市民反應系統可輸入不實身份登記情形，亦請市民朋友不用擔心，預約系統有身份證識別檢核機制，後續並經民政系統檢核，確認資格。預約成功到現場接種疫苗時，現場會再確認施打資格。新北市不會浪費任何一劑疫苗，只有符合資格者才能接種疫苗。未預約2萬4千多劑疫苗，後續將依市長裁示，依年齡往下安排接種。

▼新北市72歲以上長者施打莫德納疫苗現場情形。（圖／記者林敬旻攝）