快訊／環南爆41確診！侯友宜宣布新北批發市場祭3禁令

記者羅婉庭／新北報導

新北市家禽合作社624人經過二次篩檢後，PCR結果2日出爐，全為陰性。由於北市環南市場在爆發疫情，市長侯友宜下午祭出3條禁令，包括從業人員佩戴兩罩(口罩、面罩)否則不得交易，從業人員若確診立即全面清消，且必須全體快篩，染疫風險區域停業至少3天，落實自主健康監測，紀錄留存備查；自主健康管理者不進場作業。

侯友宜說明，新北果菜市場、新北家禽合作社從業人員必須持篩檢陰性或疫苗施打證明入場，每日全場清消2次，並使用噴霧設備消毒。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增58例COVID-19確定病例，分別為57例本土及1例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。侯友表示，北農、環南市場確診者中，有144人居住於新北市，今日環南41人確診中有13人住在新北市。

侯友宜表示，感染源為北農的有84人，環南市場60人，總篩檢5664人，其中有10人為快篩陽性。他強調，針對環南今日有41人確診，雙北一定會共同面對，也呼籲有接觸史的民眾可至新北市39篩檢站做快篩。

根據侯友宜公布今日確診案例，板橋5例，新莊3例，新店、三峽、永和、五股、泰山、汐止淡水皆為1例，累計6520人，4934人已經解除隔離，其中，仍以家戶感染為最大宗、職場感染為其次，三峽及板橋各有1人感染源不明。