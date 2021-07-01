　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化惡火消防1死2傷！殉職陳志帆是在地人　同袍悲痛落淚

記者陳俊宏／綜合報導

彰化市「喬友大樓」大樓發生火警，其中7、8、9樓改建為「百香果商旅」防疫旅館，導致4死20傷，包含33歲消防員陳志帆不幸殉職，讓同袍悲痛落淚，另還有兩名消防員嗆傷。

初步調查，火勢是從2樓往上延燒至3樓，彰化消防局6月30日晚間7時48分獲報，出動26輛消防車及雲梯車、14輛救護車前往灌救，雖然火勢沒有波及7至9樓的防疫旅館，但有31人受困。原本預估今天（1日）0時左右能全部救出，但截至2時才控制火勢，9樓仍有4人在等待救援，直到凌晨3時42分才全數救出，最終火勢在4時35分撲滅。

▲▼喬友大樓。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼火場今早畫面。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼喬友大樓。（圖／記者李忠憲攝）

現場救出4人OHCA，送醫後宣告不治，分別為陳姓、倪姓住客，1名外籍移工以及消防員陳志帆，另外還有20人受傷，分別送往彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院治療中。截至今早，火場內部仍有需許悶燒。

而陳志帆不幸殉職，讓消防弟兄十分哀痛落淚。《聯合新聞網》報導，陳員未婚是彰化市人，2014年特考班結業，2016年到東區分隊服務，未料因救火殞命。而陳姓及林姓消防員則因嗆傷送醫，所幸傷勢穩定。

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼同仁跪地幫陳員進行CPR，全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
「已達解封條件」　台大教授點出4關鍵措施：愈快做到愈早解封
彰化惡火消防1死2傷！殉職陳志帆是在地人　同袍悲痛落淚
「3036年未來人」預告！世界將面臨「恐怖大停電」：黑暗5年
陳其邁「兩鬢發白」抬頭紋加深　網友超心疼釣出本人回文
小米手環6買一送一今9：30開搶！　五大通路曝光
防疫旅館還在悶燒！12小時惡火奪4命　最新現場照曝
防疫旅館大火4死20傷！死者都在9樓　31人受困9小時關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勇消殉職「9627浴缸」內　彰化防疫旅館員工還原現場！曝大樓狀況

彰化惡火消防1死2傷！殉職陳志帆是在地人　同袍悲痛落淚

彰化4死大火「悶5小時救出已OHCA」　家屬提2質疑：我要一個交代

彰化喬友大樓4度大火又奪4命！　消防員搶救9小時累倒

彰化防疫旅館還在悶燒！12小時惡火奪4命　最新現場照曝光

彰化防疫旅館大火4死20傷！死者都在9樓　31人受困9小時關鍵曝

彰化防疫旅館惡火「4死者名單」　33歲勇消殉職

驚悚畫面曝！彰化防疫旅館惡火4死20傷　18人困9F用手機求救

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸　同袍跪地CPR全場鼻酸

轎車過彎撞破護欄「駕駛全身著火爬出」　2人燒成焦屍

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

台中柔道童撐70天心臟衰竭離世　父親才剛過生日...舅舅：很自責

勇消殉職「9627浴缸」內　彰化防疫旅館員工還原現場！曝大樓狀況

彰化惡火消防1死2傷！殉職陳志帆是在地人　同袍悲痛落淚

彰化4死大火「悶5小時救出已OHCA」　家屬提2質疑：我要一個交代

彰化喬友大樓4度大火又奪4命！　消防員搶救9小時累倒

彰化防疫旅館還在悶燒！12小時惡火奪4命　最新現場照曝光

彰化防疫旅館大火4死20傷！死者都在9樓　31人受困9小時關鍵曝

彰化防疫旅館惡火「4死者名單」　33歲勇消殉職

驚悚畫面曝！彰化防疫旅館惡火4死20傷　18人困9F用手機求救

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸　同袍跪地CPR全場鼻酸

轎車過彎撞破護欄「駕駛全身著火爬出」　2人燒成焦屍

英輕航機墜毀機場內2人當場死亡　高速公路雙向關閉

李蒨蓉睡沙發…富商尪脫口要她「回娘家」！　還原夫妻爭吵內幕

勇消殉職「9627浴缸」內　彰化防疫旅館員工還原現場！曝大樓狀況

10億富豪女星「豪氣買迷你驢」陪玩兒女！　曾開千萬特斯拉載羊駝爆紅

彰化惡火消防1死2傷！殉職陳志帆是在地人　同袍悲痛落淚

彰化4死大火「悶5小時救出已OHCA」　家屬提2質疑：我要一個交代

中共今迎百年黨慶　只見胡錦濤「江澤民未出席」

夏普加入MIH聯盟　拓展電動車產業、8K＋5G合作機會

中共慶祝建黨100周年　殲-20戰機飛越天安門上空

大谷翔平震驚洋基　日媒：會端比楚特更高合約搶人

米克斯賣萌塞乃突發現鏡頭！　秒爆氣伸掌揮掉：不要拍我啦

社會熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

彰化防疫旅惡火4死20傷

彰化防疫旅館大火　31人受困關鍵曝

彰化防疫旅館惡火　9樓18人受困求救

彰化防疫旅館惡火「4死者名單」　33歲勇消殉職

彰化防疫旅館還在悶燒！12小時惡火奪4命　最新現場照曝光

轎車過彎撞破護欄　2人燒成焦屍

新北羅志祥多劈10女　還性侵網友

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

議員告衛福部要求採購足量疫苗　法院判敗訴

遭追3990萬票款　老闆幫妻免債慘了

更多熱門

相關新聞

防疫旅館大火4死　家屬2質疑要交代

防疫旅館大火4死　家屬2質疑要交代

彰化喬友大樓防疫旅館6月30日一場大火，造成1名消防員、3名房客死亡，20人受傷。一名自稱是罹難者家屬的女網友1日一早在臉書轉貼火災現場影片，質疑現場到底是遇上什麼困難，讓這場火燒了5個小時以上，她的姊夫在1日凌晨2時10分獲救，但人已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治，「彰化市，能給個交代嗎？」

彰化防疫旅館大火　31人受困關鍵曝

彰化防疫旅館大火　31人受困關鍵曝

防疫旅館夜竄火舌　28名居隔民眾一度躲浴室等救援

防疫旅館夜竄火舌　28名居隔民眾一度躲浴室等救援

彰化防疫旅館惡火「4死者名單」　33歲勇消殉職

彰化防疫旅館惡火「4死者名單」　33歲勇消殉職

再4個小時居隔結束　丈夫遇火警妻聯絡不上

再4個小時居隔結束　丈夫遇火警妻聯絡不上

關鍵字：

消防彰化

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

茵芙床戲「下半身」成亮點

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

印度雨季來臨　河沖出逾150具遺體

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

更多

最夯影音

更多
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面