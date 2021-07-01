彰化惡火消防1死2傷！殉職陳志帆是在地人　同袍悲痛落淚

記者陳俊宏／綜合報導

彰化市「喬友大樓」大樓發生火警，其中7、8、9樓改建為「百香果商旅」防疫旅館，導致4死20傷，包含33歲消防員陳志帆不幸殉職，讓同袍悲痛落淚，另還有兩名消防員嗆傷。

初步調查，火勢是從2樓往上延燒至3樓，彰化消防局6月30日晚間7時48分獲報，出動26輛消防車及雲梯車、14輛救護車前往灌救，雖然火勢沒有波及7至9樓的防疫旅館，但有31人受困。原本預估今天（1日）0時左右能全部救出，但截至2時才控制火勢，9樓仍有4人在等待救援，直到凌晨3時42分才全數救出，最終火勢在4時35分撲滅。

▲▼火場今早畫面。（圖／記者李忠憲攝）



現場救出4人OHCA，送醫後宣告不治，分別為陳姓、倪姓住客，1名外籍移工以及消防員陳志帆，另外還有20人受傷，分別送往彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院治療中。截至今早，火場內部仍有需許悶燒。

而陳志帆不幸殉職，讓消防弟兄十分哀痛落淚。《聯合新聞網》報導，陳員未婚是彰化市人，2014年特考班結業，2016年到東區分隊服務，未料因救火殞命。而陳姓及林姓消防員則因嗆傷送醫，所幸傷勢穩定。

▲▼同仁跪地幫陳員進行CPR，全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

