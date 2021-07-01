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社會 社會焦點 保障人權

彰化防疫旅館惡火4死22傷　1勇消殉職、3房客不治！老闆還原現場

記者黃翊婷／綜合報導

彰化市地標15層樓「喬友大樓」6月30日深夜發生大火，因7、8、9樓改建為防疫旅館，導致31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者），目前已知4人OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救仍宣告不治。喬友大樓主委也是防疫旅館老闆蔡進峰還原火場狀況，「煙還很燙，裡面很黑」，冒險回去開鎖全靠手電筒和意志力，「只剩一間8625號房間還沒開，裡面有住一個人。（已救出）」

▲▼彰化惡火吞喬友大樓4人無生命跡象。（圖／記者唐詠絮攝）

▲4人到院前已無生命跡象。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

初步調查，火勢是從2樓往上延燒至3樓，彰化消防局6月30日獲報，出動26輛消防車及雲梯車、14輛救護車前往灌救，雖然火勢沒有波及7至9樓的防疫旅館，但有31人受困，原本預估7月1日0時左右能全部救出，但截至凌晨2時30分，9樓仍有4人在等待救援，直到凌晨3時42分才全數救出。

彰化縣政府表示，喬友大樓是在晚間7點52分左右發生大火，防疫旅館內共有31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者），由於火勢延燒，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，更加重搜索困難，因此救援行動十分緩慢；經過搶救後，目前已知4人OHCA（後皆宣告不治），分別為2名陳姓、倪姓住客，1名外籍移工以及1名消防員，另外還有22人受傷，分別送往彰化基督教醫院、彰化秀傳紀念醫院治療中。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▼▲現場火勢猛烈。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

喬友大樓主委也是防疫旅館老闆蔡進峰表示，大樓2、3樓是閒置空間，2樓有地毯，3樓有易燃物，有可能是外人入侵導致火災，發生火警之後他慌忙逃下樓，與消防人員共同指引作戰目標，接著重返火場開鎖，「煙還很燙，裡面很黑」，全靠手電筒和意志力挺進，現在只剩下一間8625號房間還沒開，因為鑰匙打不開，要強力破壞，「要快點，裡面有住一個人。（已救出）」

據了解，喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後來因為火警荒廢數年，直至近年管委會整合所有權人意見，重新拉皮才獲得新生。而蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業，沒想到如今又發生火災，詳細的起火原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。

▼受困人員用「手機燈光」求救。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

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