【傳愛的旅程】東森獎學金　讓我們勇敢追夢

《青春夢工廠》

文／張惠媛

2019年，台灣網球好手詹詠然在溫布頓網球賽拿下生涯第四座大滿貫冠軍獎盃，現場響起如雷掌聲，詹詠然難掩激動，在球場上高舉獎盃的畫面讓所有台灣人引以為傲。詹詠然還有一位優秀的妹妹詹皓晴，姊妹倆都熱愛網球，也都是一把好手，在國際各大網球賽事上，都能看見她們風光的身影。網壇姐妹花有時是搭檔、有時則成了對手，同年溫網的四強混雙賽，就看見詹詠然與詹皓晴正面對決的場面，叫國人不知幫姊姊還是幫妹妹加油好，但不管哪一方贏球，台灣都沾光。詹家姊妹一直是台灣體壇的驕傲，也是許多擁有網球夢的孩子心目中的偶像。

網球場上的台灣之光：詹詠然、詹皓晴

但許多人不知道的是，詹家姊妹曾是九二一大地震的受災戶。2003年，東森慈善基金會設立「東森育英獎學金」，獎助有特殊才藝和天分的青年學子出國深造圓夢，詹詠然和詹皓晴兩姊妹就是第二屆的得主。儘管那時姊妹倆才剛在網壇嶄露頭角，東森集團大家長王令麟就相當看好她們，也一直持續資助到今天。

因著這份愛與鼓勵，兩姊妹發憤苦練，日益精進球技，四處征戰屢屢傳回捷報，讓王令麟備感欣慰也與有榮焉。而每次載譽歸國，姊妹倆也總不忘帶著獎盃到東森，拜訪她們心中的「王叔叔」表達感謝。詹詠然總是感性說：「我從14歲就接受王叔叔栽培與鼓勵，才有今天的成績。」詹詠然也透露，每次在球場上輸球落後時，都會想到王叔叔勉勵自己的話：「把成功當成偶然，隨時準備面對失敗。」然後告訴自己沒關係，下一局再贏回來。幾次下來，她覺得自己面對比賽的心態和抗壓性都比以往成熟許多，表現也一次比一次好。學會感恩、學會承擔、也學會對自己負責，這些成長歷程和奮鬥故事，詹詠然都把它寫進了《你已是你所需的一切》一書裡。

▲詹詠然接連在法網、溫網奪冠，讓長年贊助詹家姊妹的東森也與有榮焉。



因著感恩，詹家姊妹也經常出席東森慈善基金會舉辦的公益活動，以自身的經歷，以大姊姊過來人的身分，勉勵同樣熱愛運動的部落孩子勇敢追尋自己的夢想。一個從震災後瓦礫堆中再站起來的小女孩，沒有忘記一路支持也資助她的恩典，只要有能力，只要有機會，她總是樂於回饋與分享，期許未來台灣能誕生更多優秀的體育選手。

高球場上躍升的新星：李旻



東森慈善基金會長期頒贈獎學金資助體壇新星，除了在網壇上發光發熱的詹詠然、詹皓晴兩姊妹，台灣年輕的高球女將李旻也是東森長期贊助的選手。年僅26歲的李旻，已在個人高球生涯中累積七個冠軍，優異的戰績是台灣高球界眾所期待的明日之星。王令麟曾大讚李旻：「從12歲在父母親的鼓勵下開始練球，17歲進入職業生涯到現在，能有這樣的成績非常了不起，台灣有這麼優秀的體育選手，值得好好栽培，東森集團樂於當年輕人的後盾，讓有潛力肯努力的年輕一代站上國際舞台大放光彩。」

▲在「東森育英獎學金」的長期支持下， 李旻得以全力在高球場上大顯身手。

2020年受疫情影響，許多國際賽事停擺，企業贊助也因此大受影響，李旻心中不免有些焦急，但從未疏於練習，幾次在球場上遇到王令麟，總不忘給她暖心鼓勵，讓她又重燃鬥志與信心。李旻說，王總裁總是告訴她：「你好好練習，放心去比賽，我一定會幫你。」總裁的一句話，李旻強調：「就像一顆定心丸，成為我的精神支柱，給我很大的勇氣與動力。」而她也已經準備好全心投入2021 Gainbridge LPGA等大型賽事，要再次用高球實力讓世界看見台灣。

稱霸日本的圍棋女神：謝依旻

獲東森獎學金贊助、憑藉自己的天賦與努力揚名國際的還有旅日的青年棋王謝依旻。在日本棋壇無人不知、無人不曉的謝依旻，可說是「東森育英獎學金」的催生者，也是「東森育英獎學金」的第一位代言人！當年年僅12歲的小依旻，受圍棋大師林海峰推薦，隻身赴日本棋院拜師，立志要成為一名職業棋士。謝爸爸無力支付昂貴的開銷，四處寫信求援，讓也有三個女兒的王令麟備受感動，主動資助謝依旻在成為職業棋士前的相關開銷，也由此發心成立了「東森育英獎學金」。

▲旅日圍棋女神謝依旻每年都帶著好成績回台報喜。

從14歲起就接受東森的贊助，謝依旻奮發圖強，當年就闖過「入段」關卡，之後更一路乘勝追擊、過關斬將。16歲那年連闖五關，一舉拿下日本女流最強頭銜；隔年又成為日本女流本因坊戰史上最年輕的冠軍得主；2008年又勇奪女流名人頭銜，之後更闖下八連霸紀錄，轟動日本棋壇，也上了台灣報紙頭條。

▲謝依旻在日本棋壇一路過關斬將，也一再改寫日本女子職業圍棋史。



▲謝依旻 14 歲開始接受東森資助，也是「東森育英獎學金」的第一位得主。



▲商場勝負一如棋盤輸贏，謝依旻和心中的王叔叔最有得聊。

每當有傑出表現，謝爸爸媽媽都會向王令麟報喜，感念王總裁長期資助的心意。而謝依旻只要得空返台，也一定會親自向王叔叔致謝，並分享下棋心得。商場上的勝負一如棋盤上的輸贏，在殘酷的競爭中成長，兩個人總有談不完的話題。王令麟總對這位冷靜慧黠的女孩刮目相看，而依旻也總是說：「王叔叔不但長期幫忙我，更在精神上、意志上、心理上教我許多，讓我總能在關鍵決戰中逆中求活、反敗為勝。」

東森慈善基金會設立「育英獎學金」的初心，就是要鼓舞年輕人勇敢追尋不同的價值，改寫成功的定義，並且讓年輕的生命在起飛的當下，推他們一把。因為我們給的不只是獎學金，而是知識與夢想的延伸；我們提供的不只是一個機會，而是開啟一扇希望之窗，讓他們走出去看到陽光璀璨的未來。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實