　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巴拉圭向聯亞訂購疫苗被控炒股？　外交部還原真相

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

日前傳出巴拉圭向聯亞生技訂購國產新冠疫苗，不過聯亞澄清，沒有接獲巴拉圭採購訂單，這讓資深媒體人尹乃菁質疑是政府炒股。對此，外交部30日表示，巴拉圭在6月16日與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約。

外交部表示，我國南美友邦巴拉圭政府為對抗新冠肺炎（COVID-19）嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗，其中包括與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司於16日簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約，這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。

另外，外交部指出，巴拉圭衛生福利部及巴拉圭外交部於簽署預購合約的隔日（6月17日)，針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。

外交部表示，欣見由我國廠商研發的疫苗未來有機會協助友邦對抗疫情蔓延，繼續鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場。

但是，外交部坦言，他們的說明日前遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票；相關人士的惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場。

至於聯亞藥公司本月23日提及，該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，外交部表示，這涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此並無評論。

ET快訊
iPhone 13模型機曝光！　瀏海明顯縮小
7月新制「必看15大項目」懶人包出爐！迅速掌握荷包重點
勇者嘗鮮「香菜豬血糕披薩」！他5字評價萬人讚：感謝犧牲
台北夜市微解封「為全台打頭陣」！　醫：柯P是地下指揮官
她防疫在家1個月「收卡費帳單崩潰」！　釣出整樓受災戶
快訊／祕魯祖孫、果農重疊足跡！「枋寮醫院537人」PCR出爐
獨／「1人陽性」整棟PCR+隔離！　高市府鐵腕封樓原因曝
只能出怪招！洋基投手連12次抖腳　大谷翔平笑出來
急診護理師「懷孕30週染疫」　台大緊急剖腹搶救
「放火」裸跪過程曝！青青噤聲打包行李　男友逼脫光還外流裸照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1人「陽性反應」就封樓！她力讚陳其邁「鐵腕防疫」：做了最正確示範

朱立倫、民眾黨喊公投不在籍投票　民進黨團：先釐清3大爭議

寧夏微解封40攤位首日營業額曝　夜市理事長：人流只有2到3成

「每次呼吸是因有人負重前行」　文總改編國慶影片感謝防疫英雄

疫苗預約系統順利！柯文哲監控數據　11點前已5萬5925人預約成功

朱學恒送花籃諷衛福部被告　羅友志：好大的官威

民進黨團批江啟臣「不倫不類」　拿台美TIFA類比兩岸服貿不恰當

政府帶頭炒股？　外交部駁斥：疫苗採購是巴拉圭與廠商間的協議

清泉崗球場總經理私帶友人「無罩」打高爾夫　軍方震怒下令調查

41萬劑莫德納起飛！蘇貞昌宣布：下午5點運抵台灣

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

1人「陽性反應」就封樓！她力讚陳其邁「鐵腕防疫」：做了最正確示範

朱立倫、民眾黨喊公投不在籍投票　民進黨團：先釐清3大爭議

寧夏微解封40攤位首日營業額曝　夜市理事長：人流只有2到3成

「每次呼吸是因有人負重前行」　文總改編國慶影片感謝防疫英雄

疫苗預約系統順利！柯文哲監控數據　11點前已5萬5925人預約成功

朱學恒送花籃諷衛福部被告　羅友志：好大的官威

民進黨團批江啟臣「不倫不類」　拿台美TIFA類比兩岸服貿不恰當

政府帶頭炒股？　外交部駁斥：疫苗採購是巴拉圭與廠商間的協議

清泉崗球場總經理私帶友人「無罩」打高爾夫　軍方震怒下令調查

41萬劑莫德納起飛！蘇貞昌宣布：下午5點運抵台灣

台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

環境用藥查核成果出爐！　4件含「滅蟻樂」最高可罰150萬

圖輯／疫情露曙光　龍山寺商家帶頭微解封重新開張

南韓節目灑狗血！推「離婚男女同居」真人秀　男挑逗：越線也可以

疫情害屏東彩椒「銷量暴跌七成」　男星心痛：農產品是無辜的

蔡波能被指「語言能力沒桃貴好」！二伯無奈護兒：他其實會很多單字

阿母淋到雨頭暈躺床！　貼心毛孩「抱手陪睡覺」溫暖眼神感動網

單車男路過餐廳門口　偷走2盆栽辯「回家拜拜用」

桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

BMW新「2系列Coupe轎跑」將於7／8亮相　M240i直6渦輪達374匹

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

館長轟綠色側翼！周玉蔻嗆蔡英文：做大無腦網紅

兄妹冷戰10年！黃曙光曾為這事和黃珊珊大吵

周玉蔻嗆「指揮中心幹的好事」　網：到底有什麼把柄

周玉蔻嗆民進黨：找館長就殺到底

快訊／新北衛生局證實：板橋大遠百櫃姐及家人確診

快訊／大遠百櫃姐感染源為環南市場　接觸者採檢結果出爐！

美麗島民調／疫情重創綠營　蔡英文、蘇貞昌支持度「死亡交叉」

周玉蔻嗆炸中央黨部　館長回應了

快訊／三重湯城某企業5確診70隔離　2採結果出爐

30分鐘逾3萬人搶！北市72歲↑長者預約打莫德納

黃國昌訂枋寮芒果力挺屏東　業者寄來一箱竟寫了「3個字」

快訊／新北莫德納預約網站塞爆　「這8區」衛生所名額被搶空

周玉蔻又爆獨家　今確診數將證明「柯文哲隱匿北農染疫案」

「這2族群」今起預約莫德納　29區疫苗接種專線一次看

更多熱門

相關新聞

美大廈崩塌3死　巴拉圭第一夫人姊妹失聯

美大廈崩塌3死　巴拉圭第一夫人姊妹失聯

美國邁阿密24日一棟12層樓高濱海大廈無預警倒塌，現已至少3人死亡數十人受傷，儘管多人已被救出，但仍有99人失聯，其中包括友邦巴拉圭第一夫人姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）一家人。佛州州長24日晚間宣布事發地邁阿密戴德郡進入緊急狀態。

巴拉圭預購「100萬劑」聯亞疫苗！只等台灣EUA

巴拉圭預購「100萬劑」聯亞疫苗！只等台灣EUA

友邦獨家文件曝　高端將前進中南美三期臨床

友邦獨家文件曝　高端將前進中南美三期臨床

巴拉圭公開接種者名單　打擊特權疫苗

巴拉圭公開接種者名單　打擊特權疫苗

WHA開幕首日　5友邦發聲力挺台灣

WHA開幕首日　5友邦發聲力挺台灣

關鍵字：

巴拉圭

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

台中7歲柔道童　住院70天不治

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面