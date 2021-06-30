巴拉圭向聯亞訂購疫苗被控炒股？　外交部還原真相

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

日前傳出巴拉圭向聯亞生技訂購國產新冠疫苗，不過聯亞澄清，沒有接獲巴拉圭採購訂單，這讓資深媒體人尹乃菁質疑是政府炒股。對此，外交部30日表示，巴拉圭在6月16日與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約。

外交部表示，我國南美友邦巴拉圭政府為對抗新冠肺炎（COVID-19）嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗，其中包括與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司於16日簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約，這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。

另外，外交部指出，巴拉圭衛生福利部及巴拉圭外交部於簽署預購合約的隔日（6月17日)，針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。

外交部表示，欣見由我國廠商研發的疫苗未來有機會協助友邦對抗疫情蔓延，繼續鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場。

但是，外交部坦言，他們的說明日前遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票；相關人士的惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場。

至於聯亞藥公司本月23日提及，該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，外交部表示，這涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此並無評論。