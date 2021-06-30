「數字人民幣」PK微信、支付寶　最大測試點「京地鐵今起試刷」

▲北京地鐵站今起可以刷「數字人民幣」乘車。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸自2020年開始在多地試點推廣「數位人民幣」，北京地鐵今（30日）起全面開啟全路網數字人民幣支付，乘客可以刷閘乘車體驗出行，該項測試也成大陸最大交通網路試點。外界也觀望，「數字人民幣」是否慢慢取代微信、支付寶。

《澎湃新聞》介紹，乘客必須先開通工商銀行數字人民幣，之後可在北京軌道交通24條運營線路及4條市郊鐵路範圍內，通過「億通行APP」參與數字人民幣支付刷閘，體驗數字化出行新體驗。

至於數字人民幣是什麽？這是由大陸央行發行的法定數字貨幣，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，與紙鈔和硬幣等價。

數字貨幣研究所所長穆長春表示，「數字人民幣」的功能和屬性與紙鈔完全一樣，屬於電子版的人民幣。功能和現在流通現金和硬幣一樣，具備一般等價物作為交易憑證。

由於，大陸進入電子支付時代，使用紙幣的人相當少。加上現金使用存在的印製發行成本高、攜帶不便等，「數字人民幣」的出現通過電子帳本的方式，將慢慢替代實體貨幣，節約了現金生產和流通時所需的各項成本。

大陸央行也強調，未來數字加密和區塊鏈等技術，可實現交易匿名，信息不可篡改等功能，每筆交易清清楚楚，能有效抵禦金融欺詐和洗錢等非法交易。

▲ 「數字人民幣」也在北京圓明園試點試刷。（圖／翻攝 廖蒙）

此外，支付寶、微信支付將來會被「數字人民幣」取代嗎？基本上，支付寶、微信使用前需要綁定銀行卡，然後每一筆交易都需通過銀行間系統實現帳目清算。「數字人民幣」直接存在大陸央行金融系統內部，無需手續費，也沒有營利功能，可以和微信、支付寶交互搭配。

「無現金社會將慢慢現實。」從全球來看，目前美國、日本、加拿大、瑞典等國家均已經推出了以政府為主導的數字貨幣。以Facebooke主導推出的Libra數字貨幣項目，也正在對全球各國政府構成新的沖擊。

據了解，2020年4月，大陸央行宣布首批數字人民幣開始試點，深圳、蘇州、北京、成都四地，成為了首批數字人民幣試點城市，搶先開展落地探索。隨後到了2020年10月，數字人民幣試點又新增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個地區。累計吸引了超過120萬消費者體驗，試點場景有生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費等領域。