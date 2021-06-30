「代工莫德納疫苗根本天方夜譚」　抗SARS專家揭2大困難

記者黃翊婷／綜合報導

傳聞國內規劃取得莫德納授權進行量產，對此，國家衛生研究院證實正在盤點國內量產量能，一切都在進行中。但對於代工莫德納疫苗一事，前疾管局長、抗SARS專家蘇益仁直言根本是「天方夜譚」，並點出兩大問題，第一台灣沒有研發過mRNA疫苗，關於前端生產技術幾乎是一片空白，第二則是疫苗能量不足。

▲新北市開放孕婦施打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

國內規劃取得莫德納授權量產疫苗，傳聞是透過國家衛生研究院作為窗口整合，若順利簽約，估計6至9個月的產量可達到3至5億劑。對此，國家衛生研究院院長梁賡義證實正在努力，國衛院屬於技術上協助，目前正在盤點國內量產量能，外交人員也正努力牽線，一切都在進行當中。

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梁賡義表示，授權量產跟採購國產是「同時並進」的不同策略，授權量產全球成功機會不高，但會努力；至於本身量產的量，如果莫德納跟其他疫苗公司要聯絡的話，確保我方有足夠量產的能量，才是最重要的，食藥署跟經濟部工業局也會開會了解目前國內量產的量，接下來才能去跟不同的廠商協商，希望廠商願意在台灣設一個廠，提供台灣與全球使用。

▲莫德納是採用最新技術的mRNA疫苗。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局長蘇益仁提出兩大問題並直言，代工疫苗和生產口罩不一樣，前者是最新技術（mRNA疫苗），後者的技術門檻很低，「根本是天方夜譚」，首先，台灣沒有研發過mRNA疫苗，關於前端生產技術可以說是一片空白；其次，疫苗能量也不足，宣稱國家隊要在6至9個月生產3至5億劑莫德納疫苗，內行人一聽就知道是在吹牛，這根本不可能做到。

而對於代工碰壁的說法，指揮官陳時中回應，代工碰壁用這樣的形容實不那麼好，談判有成有敗，不一定保證成功，但保證會竭盡所能各種機會可能性都會談，只是不保證每件都會成功，因為牽涉到製造量、相關技術門檻，還有各大廠疫苗全球策略布局，確實現在有跟相關公司談。