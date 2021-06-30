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莫德納7月開打！72歲以上長者今開放預約　2大疫苗差異一次看

記者黃翊婷／綜合報導

274萬劑莫德納疫苗自7月陸續開打，雙北市72歲以上長者都可以預約施打。但長者究竟比較適合打莫德納還是AZ，其實AZ疫苗最讓大眾擔憂的副作用就是血栓，而莫德納的副作用和AZ比起來相對少一點，不過，長者因為免疫系統降低、抗體生成少，反而不容易形成副作用，所以不論是哪一種，接種後的不良反應都會比年輕人少。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗7月起陸續開打。（圖／記者湯興漢攝）

274萬劑莫德納疫苗將自7月1日開始配送至各地，雙北29日宣布，30日起開放72歲以上長者、不限戶籍進行預約。北市也開放非本國籍之72歲以上外籍人士預約，7月6日開始接種；新北則另外開放1至5類公費對象預約施打，施打日期為7月2日。

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部分長者受到先前AZ疫苗開打後發生的猝死案例影響，堅持要等莫德納開放接種。不過，國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民曾在台大醫院記者會上發表研究結果，表明如果只施打一劑，BNT疫苗有52％保護力，莫德納則為69.5％，AZ則有76％。

雖然AZ疫苗的副作用相對較多，但一些包括血栓、心肌炎等嚴重副作用，幾乎都發生在年輕人身上。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文曾提到，AZ疫苗開始打的時候，年輕人的副作用比較大，年長者因為免疫系統降低、抗體生成少，反而不容易形成副作用，有些民眾擔心自己患有高血壓、糖尿病、腎臟病、心臟病，或是中風過、肝臟不好、免疫不全、肥胖、吸菸、貧血等等，能否接種疫苗，其實這些都不是疫苗的禁忌症，只要控制穩定，仍會建議65歲以上男性，或是住在安養長照機構、洗腎等慢性病長者主動接種疫苗。

▲▼疫苗保護力。（圖／記者曾筠淇製）

▲4種疫苗的保護力。（圖／記者曾筠淇製）

此外，AZ屬於腺病毒載體疫苗，莫德納則是採用最新技術的mRNA疫苗。醫師潘建志28日在臉書PO文中提醒，mRNA疫苗最常見的副作用是注射處疼痛、疲倦、頭痛和肌肉痛，打第二劑時，副作用會感覺比較強一點，但希望大家不要嫌棄疫苗有副作用，為了對抗各種變種病毒，「副作用強一點，帶來的免疫保護力也會好一點，副作用和不良反應是不一樣的。」

至於莫德納疫苗是否會產生不良反應，潘建志表示，過敏性休克、血栓問題在mRNA疫苗很少見，較常被提到的心肌炎，主要出現在年輕人，「mRNA是未來全球疫苗的主流，先接種過AZ，之後也可以混打。」

▼疫苗接種順位。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼0620版疫苗公費接種對象。（圖／記者曾筠淇製）

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