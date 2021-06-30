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最新研究：輝瑞、莫德納疫苗　保護力可能「長達數年」

▲▼疫苗,輝瑞疫苗,莫德納疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞疫苗、莫德納疫苗。（圖／路透）

中央社訊

科學家29日表示，輝瑞／BioNTech疫苗與莫德納疫苗，能在人體引發持久免疫反應，可能可以抵禦新型冠狀病毒數年之久。

目前已有愈來愈多證據顯示，只要2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒及其變異株演化結果不會跟現在差太多，接種這2款mRNA疫苗的大部分人可能不須追加注射。最新研究再度呼應這項看法。

此外，即使病毒確實大幅變異，接種疫苗前曾染疫康復的人，可能也不需要追加劑量。

「紐約時報」（The New York Times）報導，帶領上述研究的美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）免疫學家艾里貝迪（Ali Ellebedy）表示：「這種疫苗能讓我們免疫力如此持久，這是個好跡象。」研究結果已刊登在「自然」（Nature）期刊上。

艾里貝迪與同事上月曾表示，染疫康復者體內能辨認新型冠狀病毒的免疫細胞，會在感染後留在骨髓內至少8個月；另有團隊的研究指出，所謂的記憶B細胞會在染疫後至少1年內持續成熟和強化。

研究人員基於這些發現表示，染疫後再接種疫苗的人，免疫力可能維持數年，還可能終身免疫。但從過往的研究未能了解，光靠接種疫苗可不可能產生類似的持久效果。

為了找出問題解答，艾里貝迪團隊觀察了記憶細胞的來源─淋巴結。

人體在染疫或接種疫苗後，淋巴結會形成一種叫作「生發中心」（germinal center）的特殊結構。生發中心猶如B細胞的訓練營，能讓B細胞更熟練地發揮作用，並學習辨識多種病毒基因序列。這些細胞練習的序列愈多、時間愈久，就愈有可能擊退可能出現的變異株。

人體染疫後，生發中心會在肺部形成；但接種疫苗後，生發中心會出現在腋窩的淋巴結，正好方便研究者取得。

艾里貝迪團隊一共找來41名接種過兩劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗的人參與實驗，其中8人有染疫史。在這41人當中，有14人於接種首劑疫苗後的3、4、5、7、15週，由研究團隊從淋巴結取得樣本。

艾里貝迪團隊發現，在接種首劑後的第15週，這14 人的生發中心仍高度活躍，而且認得新型冠狀病毒的記憶細胞數量並未下滑。

亞利桑那大學（University of Arizona）免疫學家巴塔查雅（Deepta Bhattacharya）說，通常生發中心在4至6週後就所剩無幾。但mRNA疫苗激發的生發中心幾個月之後都還在，在多數人的體內並未大量減少。

上述結果顯示，絕大多數接種過疫苗的人都能獲得長期保護力，至少對現存變異病毒來說是如此。但長者、免疫系統較弱的人，還有服藥抑制免疫反應的人，可能需要追加注射疫苗。至於接種疫苗前曾染疫康復者，則可能完全不用追加。

艾里貝迪指出，染疫後再接種疫苗可大幅提升體內抗體濃度，這很可能是因為製造抗體的記憶B細胞在接種前已經進化好幾個月；所幸追加注射疫苗也可能達到染疫後再接種的效果。

艾里貝迪的研究並未納入嬌生（Johnson & Johnson）製造的COVID-19疫苗，但他預期這類使用較傳統方式製造的疫苗，免疫反應的持久性可能比不上mRNA疫苗。

但有學者認為這種比較不盡公平，因為嬌生疫苗只需施打一劑，若經追加注射，可能也有同等效果。

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