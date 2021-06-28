控防疫專戶撥800萬當公務員加班費　衛生局：並無議員陳述情形

▲苗栗縣議員曾玟學臉書PO文指出，公務員加班費竟由捐款支出，怎麼想都覺奇怪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員曾玟學28日在臉書上指出，苗栗縣政府的防疫專戶，截至上週五共收到約1650萬元的捐款，其中的款項使用包含「縣府各機關防疫物資350萬」與「衛生局加班費800萬」；不少民眾認為捐款付公務員的加班費？這怎麼想都很奇怪。對此，衛生局也出面回應「並無議員陳述之情形！」

曾玟學臉書上表示，目前除了染疫慰問金的補助方式外，其餘捐款的使用規劃仍未有更明確的公開說明。但在數天前副縣長主持的苗栗縣疫情應變會議記錄中，便指示衛生局若需動用捐款經費，應先行做好規劃，其中的款項使用便包含「縣府各機關防疫物資350萬」與「衛生局加班費800萬」。防疫物資還說得過去，但公部門的加班費竟是由各界的善心捐款專戶支出？民眾捐款付公務員的加班費？這怎麼想都很奇怪。

曾玟學也說，衛生局同仁從局內各單位到18鄉鎮市衛生所，在疫情期間都非常辛苦，尤其這一個月加班時數更是相當驚人，該給的加班費一定要給好給滿才行。衛生局年度預算所編列加班費應該不夠用，甚至中央補助防疫專案的加班費部分可能也不夠，但我認為仍不該從民眾捐款的防疫專戶中支出。

曾強調，肺炎疫情為重大災害，縣府使用災準金或二備金支出都很合理，在我們詢問縣府之後，發現我們的災準金並沒有做跟疫情相關的編列，幾乎都是工程相關支出，這樣的情況不禁讓人滿腹疑惑。為什麼不是使用災準金？為什麼不是動用二備金？若預算不足需追加，只要規劃合理，我相信議會一定會支持，畢竟疫情狀況並非前一年編列預算時可以預測。且800萬加班費就佔了目前防疫專戶金額的一半，比例相當高。

為此，衛生局也回應，臉書上的資料係為本局疾管科初步研擬的建議擲交予管考單位企劃科彙辦的草案資料，經企劃科長初步檢視後認為此規劃不宜便退回資料並未納入110年6月21日的苗栗縣疫情指揮中心應變會議中討論。爰此資料僅是內部單位間初步規畫草案資料並無議員所陳述之情形。

另針對疫情嚴峻物資及加班費不足之處理，本局已於110年6月22日局務會議中決議加班費朝「中央預定補助因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計劃」增撥經費內匡列動支。

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