「爸媽無薪假、18萬人畢業即失業」　朱立倫：沒等到疫苗先餓死

▲朱立倫。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

三級警戒超過1個月，畢業生因疫情求職困難。國民黨前主席朱立倫28日表示，爸媽無薪假，兒女畢業即失業，6月畢業季，沒有驪歌響起，響起的是今年畢業生的求職悲歌。

朱立倫指出，今年約有27萬個應屆畢業生，根據調查87.3%想要找工作，但是只有19.6%的錄取率，也就是有18萬應屆生畢業即失業，而今年初次尋職者的平均尋職期間將高達半年，社會新鮮人在沒有援助下，平均只能支撐兩個月的待業時間，另外四個月生活將陷入困頓。

朱立倫批評，行政院的紓困4.0方案「千瘡百孔」，應屆畢業生紓困更是「千奇百怪」，找到工作發放就業獎勵，找不到的反而沒有，政府用意雖然是鼓勵畢業生努力找工作，但疫情衝擊很多企業根本沒有職缺釋出，政府顯然沒把疫情對就業市場的衝擊放在眼裡。

以參加職業訓練領取補助來說，朱立倫認為，鼓勵青年學子職業訓練用意良善，但是職涯發展百百種，職訓課程不可能涵蓋所有應屆畢業生的需求，最終可能演變成「為了領補助而參加不適合的職訓」反而造成資源的浪費，更糟糕的是，應屆畢業生若同時面臨父母放無薪假甚至失業，整個家庭恐怕還沒等到疫苗施打就先餓死。

朱立倫強調，真正幫助應屆畢業生的做法，應該是補助願意應聘應屆畢業生的企業津貼，讓年輕人有直接進入職場訓練的機會，而於尚在待業的青年也應該有尋職津貼，簡單來說就是有工作保工作，沒工作補助年輕人找工作。

朱立倫說，目前紓困案設下條件，讓太多有需要的人領不到，不但不符合「廣而公平」，且對基層勞工及今年畢業的年輕人的幫助遠遠不足，「政府好好聽聽年輕人求職的悲歌吧！」