「根本沒人汙名屏東」　朱立倫批民進黨：區分敵我坐實「綠共」

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

印度Delta變種株入侵屏東，截至26日已有6人確診。民進黨26日晚間除了聲援屏東縣長潘孟安，強調「屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會降下病毒」外，深夜再呼籲不要將屏東汙名化，網路獵巫無意義。對此，國民黨前主席朱立倫直言，根本沒人汙名屏東，政府一天到晚去想怎麼區分敵我，只是坐實「綠共」。

「我們都愛屏東，One Taiwan！」朱立倫27日在臉書表示，Delta病毒在南台灣出現群聚個案，幾天前就提醒，下一波疫情的重點就是變種病毒，沒想到這麼快就發生，還是要再次向政府呼籲，面對變種病毒，從疫苗採購到國產疫苗，都要以「疫苗二代化」、「對抗變種」去佈局，並且全力增加疫苗數量，讓國人安心，安全。

同時，朱立倫指出，一再強調廣篩普篩的重要性，尤其是入境國門更應立即廣篩PCR，昨天綠營立委再度攻擊侯友宜市長及他一貫主張的廣篩普篩是製造恐慌，但他們仍然堅信，唯有廣篩、普篩才能找出所有可能的黑數，才能早日解封。

朱立倫認為，今天民進黨呼籲，不要污衊屏東、不要汙名化屏東，「請民進黨放心，除了民進黨跟他們養的側翼，誰會去汙名化自己的家鄉跟同胞？」年初桃園爆發部桃群聚事件，是在野黨帶頭要大家「挺桃園」、發起「我們都是桃園人」，反倒是當北部這波爆發疫情危機尚未停歇時，指揮中心高層帶頭抹黑萬華，執政相關的宣傳管道也暗示雙北拖累台灣，所以只要請民進黨約束好自己人，全台灣都會跟屏東站在一起，沒人會去分南北，沒人會去分顏色。

朱立倫提及，部桃發生群聚事件時，當民眾問責管理問題，政府卻要大家不要責怪醫護，這次根本沒人汙名屏東，民進黨卻已經跳出來大喊不要汙名化屏東，「唉，怎麼總有幾分相似之感」，政府的責任是做好廣篩、普篩、搞定疫苗、準備好醫療、弄好紓困，不是一天到晚去想怎麼區分敵我、搞一堆花式的宣傳手段，這樣只是坐實網路上很紅的「綠共」一詞罷了。

最後，朱立倫說「屏東加油，屏東的鄉親這次請放心，沒有人會孤立你們，我們都愛屏東，台灣只有一個，We are One！One Taiwan！」