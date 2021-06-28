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台灣自購「41萬劑莫德納」將抵台！　陳時中證實：週三會進來

記者嚴云岑／台北報導

台灣自購41萬劑莫德納疫苗終於要到了！據了解，第三批的41萬劑疫苗預計在週三下午5點送抵桃園機場，此次再度由華航貨機CI5556貨機運載，從盧森堡起飛送抵台灣。指揮中心指揮官陳時中今日在記者會表示，的確會在這一天進來，但目前報導提到的班次與時間都有誤差在，會再與國人報告。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市開放孕婦施打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

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媒體追問，先前疫苗來台，指揮中心都是等到疫苗上飛機才公布，為何這次提早證實？陳時中回應，已經很多新聞都刊登，也確有其事，「我一直說沒有，坦白講也沒有必要，只是跟大家說證實這件事情」。不過他強調，還是希望疫苗沒有進來時大家報導少一點，免得有任何的節外生枝。

▲▼0628流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中證實週三會有疫苗來台。（圖／指揮中心提供）

我國向藥廠訂購的第二批莫德納疫苗共有65萬劑，分2批次運送，第一批24萬劑在6月18日抵台，由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，而第二批41萬劑先前傳出20日抵台，但當天並未有疫苗到貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時回應，從來沒有說過這件事，是大家有很多想像空間。

資深媒體人周玉蔻上周25日則是爆料，周末又有莫德納疫苗要來台，但並未說明是否為上述41萬劑。陳時中在當天記者會中僅表示，「這個消息我們還無法證實。」26日再被問及此事，陳時中直接回應「那個消息目前是不正確的」。

有消息人士向《ETtoday新聞雲》證實，台灣自購的41萬劑莫德納疫苗即將於週三下午抵台，屆時由華航貨機運載，由盧森堡起飛送抵台灣。

周玉蔻稍早也在臉書上PO文：「《最新》41萬劑自購莫徳納疫苗後天，六月底運抵臺灣！李龍騰院長消息靈通！我的秘密查證來源正確，我上周五電台報導屬實！」

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