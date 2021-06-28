拜登二度下令空襲！親伊朗民兵5死多傷　傳有孩童身亡

▲美軍證實，此次空襲目標總計3個地點，其中2個在敘利亞、1個在伊拉克。圖為五角大廈。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國軍方27日證實，總統拜登下令空襲伊拉克與敘利亞邊境、由伊朗支持的民兵組織。依據「敘利亞人權瞭望台組織」​最新報告，這場行動造成至少5名伊朗支持的伊拉克武裝人員死亡；當地媒體則稱，有一名孩童死亡，還有至少3人受傷。

依據美國國防部聲明，此次空襲目標為真主黨旅（Kata'ib Hezbollah）和塞義德烈士旅（Kata'ib Sayyid al-Shuhada）所使用、位於敘利亞與伊拉克的作戰與武器儲藏設施，其中一處用於發射和收回無人機。總計3個地點，其中2個在敘利亞、1個在伊拉克。

法新社引述「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）最新報告，在敘利亞一側邊境，至少有5名伊朗支持的伊拉克武裝人員死亡，另有數人受傷。敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）稱，有一名孩童死亡，還有至少3人受傷。

這是拜登1月上任總統以來發動的第2起空襲行動，回應對方針對駐伊拉克美方人員與設施的無人機攻擊；軍方聲明提到，「拜登總統明確地展現，他將採取行動保護美國人員」。不過美方並未透露傷亡情況，僅說一切正在評估中，拜登與白宮27日都拒絕對空襲發表評論。

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