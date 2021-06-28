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副教授上網約炮！每次都做不到最後一步　還遭仙人跳勒索400萬

▲泡湯,溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲辛男多次和小桃前往摩鐵泡湯。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者林昱萱／台北報導

一名知名的的辛姓副教授2014年間曾瞞著妻子上網約炮，與一名女子「小桃」（化名）多次到摩鐵發生愛撫、打手槍等行為，但每當辛男要求更進一步時，都會遭到對方拒絕，而一個月後不僅小桃避不見面，一名自稱小桃男友的李姓男子更突然出現，並向辛男勒索400萬元。對此，法院審理後，依法判李男6月徒刑。

判決指出，辛男在2014年1月透過網路認識小桃，兩人從同年4月起，就時常相約到汽車旅館泡湯，過程中會互相擁抱、愛撫全身、打手槍等親密行為，但辛男數次提出想與對方發生性行為，小桃都會選擇拒絕，這種關係持續了一個月後，雙方就沒有再碰面，雖然辛男仍是會以電話連絡對方，但小桃對於辛男的電話、簡訊都選擇忽略、不予理會。

整起事件直到小桃的男友李男發現，小桃的手機裡有多通來自辛男的簡訊、電話紀錄才讓此事因此曝光，而他在得知事情後，也氣憤地打電話給辛男討說法，之後甚至還打算用恐嚇取財的方式威脅對方，因此多次打電話、傳送簡訊恫稱， 「大家都是你花錢了事，我拿錢了事囉」、「我沒有辦法一直配合你，我要是沒有配合你的情況之下，小朋友就配合你，那小朋友不會聽你囉嗦那麼多啦」等語，並要求辛男拿出400萬來解決事情。

李男的行徑讓辛男因此心生畏懼，嚇得趕忙報警處理，而李男被捕後否認犯行並辯稱，沒有跟辛男提到錢的事，也沒有要對方給400萬元，當時只是想幫女友出氣，所以去找辛男詢問他要怎麼處理，只是想要對方給個答案，而自己打算出氣的方法是發傳單，錢是辛男主動要給自己的。不過，法官勘驗各項證據後，不採信李男說詞，依恐嚇取財未遂罪，判處他9月徒刑，但案經上訴到高等法院後，高院法官認為，李男是認為女友受到欺負，才會做出上開行徑，因此改判其6月徒刑，得易科罰金。

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