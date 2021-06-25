桃園804醫院累計30人染疫！市府公布確診關係圖　全與9病房相關

▲804確診關係圖 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

中央流行疫情指揮中心25日宣布，新增76例本土案例，另新增5例死亡，而桃園部分則新增10例。對此，桃園市長鄭文燦也在下午召開疫情說明記者會，表示今日所新增的10例中，有6人為804醫院相關，且皆是在第三次採檢才確診。另外，也公布了確診關係圖。

桃園今日新增10例本土案例，年齡介於30多歲至70多歲之間，分別為，案14509、14559、14560、14561、14562、14563、14564、14565、14508、14533。市長鄭文燦在下午召開疫情說明記者會，表示今日的10例中有6例為804相關，且皆為第三次採檢才確診。

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▲桃園0625疫情說明記者會 。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

衛生局長王文彥進一步說明，該6例分別是4名病人、1名看護、1名陪病家屬，而804案包含1例外縣市，累計已有30人確診，且30名確診者全與9病房相關。

對此，王文彥表示，目前衛生局決定再次清零，要將醫院中剩下的15名確診者移出，讓整個病房能夠清空、消毒，並且也讓醫護人員能夠全數居家隔離，或是到集中檢疫所、防疫旅館。

另外，也將針對第一名確診個案發病前一週，有到過804醫院的病患、家屬等，再次疫調，必要時也會進一步採檢。再來則是要將醫院醫療量能降到最低，等到醫院全數蜻蛉後再慢慢回覆。