北市聯醫護理師打完2劑AZ確診　羅一鈞：接種後仍有小比例會染疫

記者張乃文／台北報導

北市聯醫陽明院區傳出一名已接種過2劑AZ疫苗的護理師確診。院方表示，目前已匡列相關人員採檢，結果均為陰性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該位護理師確實符合接種2劑後14天有完整保護力，染疫後應是無症狀或輕微症狀，疫苗接種後仍有小比例會感染，但整體而言，完整接種後仍有相當保護力。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

聯醫陽明院區新增1名染疫護理師，據了解，已施打2劑AZ疫苗，她同時是新冠肺炎專責病房的醫護，除了完成疫苗接種，也每週進行PCR檢驗，22日檢驗結果呈陽性。對此，院方說明，該位護理同仁篩檢陽性後，隨即匡列相關人員採檢共計18人，結果均為陰性，事件發生後立即給予同仁關懷及最妥適的安置。

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羅一鈞在記者會上說，染疫護理師確實在3月底及6月初都有接種AZ疫苗，22日檢驗出陽性，不過她確實符合接種兩劑後過14天有完整保護力定義。

羅一鈞表示，接種疫苗後的確有很小比例可能會有染疫情形，感染後通常呈現無症狀，或輕微症狀，病毒量不會比較高，因此疫苗對重症或死亡仍有很高保護力在，依然支持醫護人員打疫苗，且無論哪個廠牌，2劑接種完後都有相當保護力，有染疫是比較例外情況，對保護力跟傳染力還是有改善。