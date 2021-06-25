上班族使用手機大調查！果粉最多、安卓這台用8年

▲調查手機使用習慣，蘋果手機仍佔大多數。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／台北報導

畢業後步入職場成為上班族，手機也隨著使用習慣不同而轉換，不僅生活上使用，也要輔佐工作、增進效率，顏值也是考量之一，傑昇通信針對23到49歲網友進行上班族愛用手機大調查，發現手機品牌偏好高度集中在蘋果，占比高達64%，其次是三星12%、SONY 6%、華碩6%、OPPO 4%等品牌，且單機以iPhone 11（128G）持有的人數最多。也發現有部分民眾仍在使用2014年發布的三星 Galaxy Note4、iPhone 6系列。

傑昇通信表示，23到49歲是最熟悉手持應用裝置與網路社群的數位人，近期因疫情肆虐，使用手機的時間較以往增加，特別以上班族為主，透過網路問卷，調查不同年齡層共1600名網友所持有的手機，了解哪些手機最多人用及為何喜歡該品牌手機，做為民眾換機參考依據。

從數據中得知，有43.4%的40歲以上民眾，持有iPhone 11（128G）、iPhone 12 Pro Max（128G）的比例最多，除了使用直覺，能與品牌其他設備整合快，信仰還是最主要的；而在此年齡層中，三星則是以Note系列持有比例較高，尤其是Galaxy Note 20（8GB/256GB），大螢幕、文書及獨有的S Pen，也是使用者最依賴的功能；且該年齡層多數經濟能力較為穩定，注重生活品質，因此也有部分民眾鍾情SONY Xperia 1 II（8GB/256GB）的IP65/IP68防水防塵等級及照相功能。

而占比41%的30到39歲七年級生，以容量較大的iPhone 11（256G）、三星Galaxy Note20 Ultra（12GB/256GB）較受青睞，傑昇通信進一步分析，七年級生購機也趨M型化，由於該年齡層跨過人生的分水嶺後，生活經濟壓力逐漸成為重擔，使用習慣僅上網、追劇或聊天的人，對手機依賴度不高，便會選擇中低階價位的Galaxy A51、A21s；愛自拍的人則以AI智慧美顏的OPPO A73為主。

令人驚訝的是，占比10.4%的23-29歲職場新鮮人，都以品牌新機為主，像是蘋果新機iPhone 12（128GB）最多，另一款則是僅173g輕薄美型的OPPO Reno 5Z，不僅機身外型好看，人像拍攝也是強項，難怪受到年輕人喜愛；另一款中高階價位新機Google Pixel 5，機身材質選用高質感的回收再生鋁合金機身，同時也擁有最高等級的IP68防水防塵；傑昇通信認為，年輕人力求創新、重視速效，與品牌新機求新求變、打破格局的模式相符，因此持有新機以換取便利的接受度較高。

在上班族愛用手機調查中，也驚見世代差距，有不到1成的人，仍使用蘋果2014年推出的iPhone 6，網友們表示，雖無美肌功能、也不敢隨便更新版本，但系統穩定、不會Lag是唯一優勢，看來還能撐到iPhone 13；同年上市的三星 Galaxy Note4耐用程度一樣驚人，除暫存記憶體容易滿、至今使用仍順手，看來要跟新機PK耐用程度，能讓系統穩定的處理器及UI設計也是上班族在意的重點。