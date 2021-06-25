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正妹員工懷孕淚吐「被硬上」！老闆遭判刑嚇壞　婦產科1句話還清白

▲桃園市古姓男子去年1月某日在住處與女友、乾妹3人酒後同床共眠，趁女友睡著之際爬上乾妹身上先後指侵與性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子被控性侵遭判刑，他不服聲請再審，法官查明真相還他清白。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台南報導

開設檳榔攤的男子阿宏（化名）被控性侵已婚女店員小君（化名），讓對方懷孕而墮胎，因此遭到判刑5年。然而，阿宏不斷喊冤，以為自己是被告通姦罪才認錯，決定聲請再審，而法官審理時發現，小君說詞前後矛盾，且受孕日期也與遭性侵日期不同，最終改判阿宏無罪。

判決書指出，阿宏2016年6月19日晚間喝酒後要小君開車送他回家，但沒想到卻在途中將小君推向副駕駛座，隨後跳上車開到汽車旅館性侵小君。直到月底，小君發現自己懷孕，但因已有一段時間沒有跟丈夫行房，她自知孩子的爸是別人，於是向同事哭訴遭到阿宏性侵。

小君同事得知後，氣得痛罵阿宏，而阿宏也滿懷歉意的直說，「我知道錯了」、「你能不能幫我」、「我心裡真的很亂」、「現在只有你能幫我」、「我以後不敢再喝酒了」等語，並且拿錢給小君去墮胎，還要小君跟他老婆以借薪資的方式拿2萬元去做月子。

一直到4個月後，楊男發現被小君告，而他誤以為是被告通姦罪，但沒想到卻是被告性侵，不斷喊冤稱自己當天喝醉，醒來是在車上，且當時車是停在自己店門口，完全沒有印象自己曾到過汽車旅館等，但最終仍遭到法官判刑5年確定。

不過，阿宏不服判決，於是聘請律師聲請再審。阿宏表示，小君聲稱事發當天阿宏開了2個小時的車到汽車旅館，但用GOOGLE地圖查詢，兩地間的距離只有7.7公里，開車最多也只要11分鐘。另外，小君又稱，在汽車旅館時，阿宏將車停在1樓車庫，再把她拉到2樓房間性侵，但經查，該汽車旅館的房間跟車庫都在1樓，2樓則為接待旅行社的商務客房，因此與小君所述不符。

阿宏又提到，小君聲稱自己是6月19日遭到性侵懷孕，並且到婦產科墮胎，但經婦產科診所明確指出，該胚胎不可能是在該日期後受孕，且經過多家婦產科評估，結論也與該婦產科所述吻合。

此外，小君前後論述也有所不一，與事實也有明顯違背，但根據多項事證，縱使阿宏真的與她曾發生關係，但其受孕日期也確實與她指控遭性侵的那天不符合，法官最終改判阿宏無罪，阿宏也獲得平反。全案可上訴。

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