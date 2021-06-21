碰！台南永康曳引車追撞大貨車　駕駛腿部遭夾獲救

▲台南市永康區中正北路發生曳引車追撞事故，造成2大車2小車受損，真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區中正北路發生曳引車追撞事故，55歲潘姓男子駕駛營業曳引車後拖半拖車，永康交流道下右轉進入中正北路外側車道時，先追撞前方臨停大貨車後，又推撞前方自小客車及自小貨車而肇事，潘男遭凹損車頭夾住腳部，經救護後脫困，4名肇事人酒測值均為0，真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

警方指出，21日上午10時20分許，55歲潘姓男子，駕駛營業貨運曳引車後拖營業半拖車，沿高速公路北往南行駛至永康交流道下交流道，於右轉進入中正北路外側車道時，先追撞前方臨停營業大貨車後，又推撞前方自小客車及自小貨車而肇事。

案發後，永康分局鹽行所所長侯俊誠率6位員警及交通警察大隊2位員警於中正北路、永安路至中正北路、蔦松二街口疏導管制交通，以維安全。曳引車駕駛人潘男遭凹損車頭夾住腳部，經救護後脫困，未有明顯受傷，不願就醫，4名駕駛人施以呼氣式酒測值均為0.00mg/L。

警方依規定在場勘查測繪蒐證，初步肇因分析為曳引車駕駛人涉嫌未注意車前狀況，詳細肇事責任尚待交通分隊調查釐清中。交通事故現場車輛於上午11時20分完成拖吊，11時35分恢復交通順暢。

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