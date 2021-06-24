保護自己也保護台灣！　翁章梁呼籲民眾踴躍施打疫苗

▲視察疫苗接種站，翁章梁呼籲踴躍接種疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

翁章梁24日前往朴子國中及溪口國小鄉視察擴大疫苗接種站施打情形，立委陳明文、朴子市長吳品叡、溪口鄉長孫維聰也到場關心；截至24日止，嘉義縣配發的43200劑疫苗已累積接種36347劑，疫苗總使用率達到84.14%。

翁章梁連日來親赴每場大型接種站視察，主要是為了看動線，了解民眾施打狀況及意願；近日來媒體報導的不良反應事件，確實也影響民眾接種意願，目前中央正積極釐清中。

「保護自己，也保護台灣！」翁章梁親自感謝每一位到場種疫苗的民眾，台灣要有近六成的人施打，才會有群體保護力，接種疫苗的民眾也正在台灣創造新的防護力，因此希望大家若身體狀況良好，輪到自己能接種疫苗時，請踴躍接種！

翁章梁說，在詢問專業醫療人員後，不論是莫德納、AZ或是輝瑞，皆為國際認證的疫苗，無好壞之分，需特別注意的是個人身體狀況，包括三高(高血壓、高血脂及高血糖)有無控制好，若覺得自己身體狀態不佳不要勉強接種。

翁章梁說，每一場都是一次檢討、修正的機會，每一場都是為了未來提供更好的服務！未來在美國捐贈250萬莫德納疫苗配發後，施打年齡層將逐漸下降，所有大型注射站的張力與壓力將越來越大，這段時間大型接種站是為了讓第一線工作人員練習、培養默契，所遇到的缺點及狀況也已修正、改善， 相信工作人員已越來越得心應手，服務越來越好！

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