　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

保護自己也保護台灣！　翁章梁呼籲民眾踴躍施打疫苗

▲視察疫苗接種站 翁章梁呼籲踴躍接種疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

▲視察疫苗接種站，翁章梁呼籲踴躍接種疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

翁章梁24日前往朴子國中及溪口國小鄉視察擴大疫苗接種站施打情形，立委陳明文、朴子市長吳品叡、溪口鄉長孫維聰也到場關心；截至24日止，嘉義縣配發的43200劑疫苗已累積接種36347劑，疫苗總使用率達到84.14%。

翁章梁連日來親赴每場大型接種站視察，主要是為了看動線，了解民眾施打狀況及意願；近日來媒體報導的不良反應事件，確實也影響民眾接種意願，目前中央正積極釐清中。

▲視察疫苗接種站 翁章梁呼籲踴躍接種疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

「保護自己，也保護台灣！」翁章梁親自感謝每一位到場種疫苗的民眾，台灣要有近六成的人施打，才會有群體保護力，接種疫苗的民眾也正在台灣創造新的防護力，因此希望大家若身體狀況良好，輪到自己能接種疫苗時，請踴躍接種！

翁章梁說，在詢問專業醫療人員後，不論是莫德納、AZ或是輝瑞，皆為國際認證的疫苗，無好壞之分，需特別注意的是個人身體狀況，包括三高(高血壓、高血脂及高血糖)有無控制好，若覺得自己身體狀態不佳不要勉強接種。

翁章梁說，每一場都是一次檢討、修正的機會，每一場都是為了未來提供更好的服務！未來在美國捐贈250萬莫德納疫苗配發後，施打年齡層將逐漸下降，所有大型注射站的張力與壓力將越來越大，這段時間大型接種站是為了讓第一線工作人員練習、培養默契，所遇到的缺點及狀況也已修正、改善， 相信工作人員已越來越得心應手，服務越來越好！

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

ET快訊
月賠百萬不敵三級！知名「內灣戲院」餐廳宣告結束營業
快訊／高市議員發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐
花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中：各大廠傾向跟國家往來
「疫苗施打率」當降級標準？　陳時中回應了
三級延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」
秘魯祖孫返台爆傳播鏈　起底「Lambda病毒」強襲29國！W
連兩天本土破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關
台中打疫苗後猝死再增3人！　獨居嬤倒浴室亡
陶晶瑩、周子瑜「私下禮貌對話曝光」！揭私交真相：她說我是她偶
影／阿諾實測家用快篩！　詳解3步驟：自己插鼻很難受
秘魯Lambda變種侵台？返台祖孫疑傳5人　陳時中曝最新狀況
陳其邁隔空戰新北恩主公　陳時中回應
連續2日本土破百！屏東突爆「單日+6」　1張圖看全台分佈
增34起疫苗接種後猝死　26件完成解剖「死因曝光」
指揮中心重申「家用快篩指引」　莊人祥：有症狀者不宜使用
單日增6死　90多歲男「PCR陰轉陽」住院1個月往生
今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死
LIVE／秘魯變種入侵？返台疑傳5人　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

保護自己也保護台灣！　翁章梁呼籲民眾踴躍施打疫苗

福安王爺慈善會捐防護衣護目鏡　嘉義縣派發第一線警消

北農爆發群聚感染　黃偉哲：北農相關業者將盡速匡列施打疫苗

桃園孕婦接種疫苗可搭愛心小黃　提供資料即免費搭乘

夫罹癌婦打零工持家　遇疫情失業生活陷困頓‥.枋警暖心伸援手

狂賀名題金榜！　王靖閔、何永志二人錄取警大2年制消防系

防疫在走安全要有！漂白水混摻要講究　不慎誤用後果嚴重

與北中高同步　台南市議會定期會延至7月12日後

手機螢幕摔成蛛蜘網狀無法顯示　枋寮女警硬是想辦法找到失主

拒絕警方攔停受檢小心被罰　台南開出900張罰單1萬元起跳！

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

保護自己也保護台灣！　翁章梁呼籲民眾踴躍施打疫苗

福安王爺慈善會捐防護衣護目鏡　嘉義縣派發第一線警消

北農爆發群聚感染　黃偉哲：北農相關業者將盡速匡列施打疫苗

桃園孕婦接種疫苗可搭愛心小黃　提供資料即免費搭乘

夫罹癌婦打零工持家　遇疫情失業生活陷困頓‥.枋警暖心伸援手

狂賀名題金榜！　王靖閔、何永志二人錄取警大2年制消防系

防疫在走安全要有！漂白水混摻要講究　不慎誤用後果嚴重

與北中高同步　台南市議會定期會延至7月12日後

手機螢幕摔成蛛蜘網狀無法顯示　枋寮女警硬是想辦法找到失主

拒絕警方攔停受檢小心被罰　台南開出900張罰單1萬元起跳！

烏干達代表團確診再+1　專家估奧運開幕時「印度變種將佔病例70%」

又見台灣輸出「四川再通報2例」　陳時中坦言：這是正常的事

血氧機大缺貨！民眾網購入關被扣留　一看規定傻眼：在為難誰？

要去拿外送驚見貓砂盆有「零勞動驚喜」！　媽讚：貼心的孩子

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

牙醫老公高顏值激似韓星　王思平斜槓設計師拍廣告

「驕傲是防疫破口」　黃子哲還原「蓋牌」：北農跟北市府是共犯

《飢餓遊戲》Albee來了！　「邪惡視角」仰臥起坐...好身材全看光

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

地方熱門新聞

台南水庫進水狀況佳

湖山水庫溢流　潺潺如白絹般浪漫

王靖閔、何永志二人錄取警大2年制消防系

看不到疫情盡頭　20年老牌牛排館宣布暫時熄燈

拒絕警方攔停受檢小心被罰

奮起湖米餅受惠疫情送暖醫護

台南中華醫大通過豪大雨考驗

夫罹癌婦打零工持家　遇疫情失業生活陷困頓

杜素吟捐贈6200個防護面罩受好評

慈善會捐防護衣護目鏡　嘉義縣派發一線警消

北農相關業者將盡速匡列施打疫苗

深夜見女童落單　屏東男謊稱找廁所強拉做這壞事

台南市議會定期會延至7月12日後

金門男遭匡列隔離「到處串門子」　人找到了

更多熱門

相關新聞

長者等到12點半還沒打到疫苗　林穎孟：長輩氣炸！

長者等到12點半還沒打到疫苗　林穎孟：長輩氣炸！

北市長者接種疫苗又出狀況！台北市議員林穎孟24日在臉書指出，我們大安區長者全部都在群聚，一個小小的診間塞滿兩三百人，且依照通知單時間9點到10點施打疫苗的長者，等到中午12點半都還沒打到。

18歲↓不能打AZ！哪些人先別接種「疫苗5大QA一次看」

18歲↓不能打AZ！哪些人先別接種「疫苗5大QA一次看」

機組員「7+7檢疫新制」　7/1上路

機組員「7+7檢疫新制」　7/1上路

丁守中自認打AZ疫苗　陳亭妃：身體很誠實

丁守中自認打AZ疫苗　陳亭妃：身體很誠實

北農相關業者將盡速匡列施打疫苗

北農相關業者將盡速匡列施打疫苗

關鍵字：

疫苗

讀者迴響

熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面