國際機構助台洽購5000萬疫苗？　總統府：已請指揮中心確認

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮24日表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」已聯名致函總統蔡英文，願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗。對此，總統府發言人張惇涵表示，府方尚未正式接獲來信，但已得到相關訊息，已請中央流行疫情指揮中心及外交部，循專業指引與程序，進一步了解並確認。

張惇涵表示，總統府尚未正式接獲來信，但已得到相關訊息，總統蔡英文感謝呂前副總統對於防疫事務的熱心懇切。他強調，國際疫苗採購事務複雜繁瑣，總統府已請中央流行疫情指揮中心及外交部，循相關專業指引及作業程序，就相關訊息進一步了解並確認，以利後續作業。

不過，有關呂秀蓮所提的相關組織，根據記者查詢相關資料發現，大陸媒體曾在2010年揭露，其實是「山寨機構」，聯合國並未知曉相關組織。

根據大陸媒體指出，中國前國防部長遲浩田獲頒聯合國「和諧人物獎」時，就引起相關討論。據北京科技報，「世界和諧基金會」跟聯合國沒關聯，時任聯合國環境規劃署中國辦事處官員指出，他從未聽說過該組織，也沒聽說過有合作消息。

此外，根據廈門相關網站指出，有關「世界和諧基金會」負責人劉藩，在2006年6月21日、2007年9月21日世界和平日，為了促進中美兩國的和諧與支持奧運，世界和諧基金會與美國國會電視台合作，二次在國會山莊與美國民主、共和兩黨著名國會議員一起敲響世界和諧鐘。但事實上，在美國並沒有所謂的「國會電視台」，只有C-SPAN。