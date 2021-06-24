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環時總編胡錫進傳將退休　港媒：人民日報副主任已入駐交接

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

港媒引述北京消息人士說法指出，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進即將退休，改由中共黨媒《人民日報》國際部副主任吳綺敏接任。不過，對於相關消息，胡錫進表示，「我沒有退休，我在工作崗位上。」

《星島日報》提到，吳綺敏目前已經進駐《環球時報》幾個月了，現在處於「交接期」。而胡錫進現年61歲，已達60歲的退休年齡。

《星島日報》引述消息人士說法指出，吳綺敏「很能幹，水準高，謙和理性」。

事實上，胡錫進去年就已被傳將退休，當時他沒有正面回應，僅表示，「沒有認真想過這個問題。」「地球離了誰都照轉，誰都有老的一天，誰都有退出江湖的那一天。」

胡錫進1982年畢業於解放軍南京國際關係學院，1989年取得北京外國語大學俄羅斯文學碩士學位，後進入《人民日報》國際部工作。1993年至1996年間，胡錫進擔任《人民日報》駐南斯拉夫記者，報導過波士尼亞戰爭。

1996年起，胡錫進擔任《環球時報》副總編輯，並於2005年升任總編輯。成為《環球時報》的總編輯後，胡錫進經常透過社論及社群媒體評論熱門事件，並獲得大量關注，其個人微博帳號的粉絲多達2400萬。

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