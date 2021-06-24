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社會 社會焦點 保障人權

嘉義4歲女娃遭浪犬「瘋狂撕咬」滿臉傷　動保員爬樹埋伏吹箭緝凶

▲為逮咬傷女童惡犬，嘉義縣動保員埋伏樹上成功捕捉。（圖／嘉義縣政府提供）

▲咬傷女童惡犬被動寶遠捕捉後，依舊狠勁十足。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾通報，中埔鄉一名小女童遭流浪犬咬傷，小女孩臉部遭咬傷，縫合傷口約達5公分，動保員歷經4天努力，甚至埋伏在犬隻常出沒路線樹上，終於抓到傷人惡犬。通報人鐘小姐對於公務員積極犬認真態度非常感動，除了感謝動保人士，也希望民眾不要亂棄養犬隻造成更大的社會問題。

▲為逮咬傷女童惡犬，嘉義縣動保員埋伏樹上成功捕捉。（圖／嘉義縣政府提供）

▲被惡犬咬傷的女童臉上傷痕累累。（圖／嘉義縣政府提供）

今年5月底民眾通報中埔鄉同仁村有小女孩遭犬隻咬傷，家畜所動保員火速抵達現場，鐘小姐說，該犬隻前陣子突然就出現在社區附近，會到家中吃其所飼養犬隻的飼料，就體型毛色觀察應為遭棄養犬，該犬隻警覺性非常高，當日不明原因就攻擊家中年約4歲的小女孩。

▲為逮咬傷女童惡犬，嘉義縣動保員埋伏樹上成功捕捉。（圖／嘉義縣政府提供）

▲動保員躲樹上誓抓惡犬。（圖／嘉義縣政府提供）

家人在聽到小女孩嚎啕大哭後才知道被狗咬，雖立即送醫縫合，仍在小女孩臉頰留下長達約5公分傷口，連小女孩額頭也遭咬傷，看到小女孩傷口當場讓動保員氣憤不已，誓言一定要抓到此傷人犬隻。

家畜所表示，該犬隻警覺性非常高也很聰明，讓動保員困難捕抓，曾經使用誘捕籠進行食物誘捕，但該犬隻不進籠，反而採用撞翻誘捕籠方式吃到裡面食物，活動路線多變，也會觀察四周環境狀況是否安全才會行走。

動保員一度躲藏在犬隻出沒路線旁的樹上3小時，因樹葉太茂密差點就要用吹箭捕抓到，也一度搜尋到晚間近9點，歷經4天努力，在村民與愛心動保人士協助下終於逮到傷人犬隻。

家畜所長林珮如表示，近來棄養流浪犬隻已衍生很多社會問題，浪犬讓家畜所抓不勝抓，雖政府單位與民間動保團體積極辦理犬貓絕育，但絕育速度仍比不上民眾棄養速度，從源頭歸咎於民眾動保觀念不足，依動物保護法規定棄養動物可裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾務必遵守相關規定，一旦查獲，將予以重罰。

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