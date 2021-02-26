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「山林秘境咖啡店」嵐馡啡爆紅!　與大自然近距離喝咖啡

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近幾年咖啡爆紅，不管是市區小店或是山中秘境名店都坐好想品嚐好咖啡的人們。位於嘉義縣中埔鄉嘉135鄉道的「嵐馡啡 café·tea」巧妙運用竹籐竹編打造禪風咖啡吧，悠閒愜意的設計氛圍，開幕幾個月下來，吸引不少咖啡愛好者專程跑去，甚至兩三天就到他店裡報到。也因為72年次老闆林佳篁喜愛與人分享不同咖啡帶給人們的「安全感」，因此花個半天時間還有機會品嘗到不同風味咖啡，建議要去之前要先預約。

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea可眺望山谷，坐二樓看得更遠大自然美景。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

▲店家用分享心態與咖啡愛好者交朋友。（圖／記者翁伊森攝）

林佳篁原本從事綠能環境設計，他說，一開始找尋咖啡店的定位，就是希望來店旅客可以眺望遠處景觀，悠閒置身山嵐浮雲之中，藉由優雅的空間氛圍讓大家愜意地喝著咖啡，他更親自操刀因緣際會下承租的咖啡吧裝潢設計，舉凡座位舒不舒服、客人入店離店後感受，甚至背景音樂等都是他相當在意的細節。 ...

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

▲林佳篁操刀園區裝飾。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

林佳篁表示，後疫情時期，大家需要開放寬闊的休閒場所、避風港，因此山林清淨自在的慢活氣氛讓他愛上，個性外向的他投入咖啡創作，藉由咖啡調製後的不同美味感受與旁人交流，咖啡吧的竹籐設計更由他與團隊包辦，竹編加上禪風打造出現代且大氣的飲用空間，加以店處山谷山腰間，不論是午後小聚或是落日餘暉前甚至晚間到店，不同時段的現場氛圍各有擁護者。

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

▲店家招牌風花雪月由現做的手沖熱咖啡加入玫瑰花，桂花，蜂蜜，迷迭香，最後放上冰封奶泡，。（圖／記者翁伊森攝）

嵐馡啡招牌飲品推薦，風花雪月是由現做的手沖熱咖啡加入玫瑰花，桂花，蜂蜜，迷迭香，最後放上冰封奶泡，做出冰溫熱三種層次口感，很多人喝過一次就愛上，而這杯飲品正是店東嚐試將人生的學習積累，逆境當中的轉型與來店的你分享。

▲嘉義中埔秘境咖啡嵐馡啡 café·tea。（圖／記者翁伊森攝）

店家參考地標：https://g.page/arashicaffee?share、嘉義中埔往石硦下坡前

店家連絡電話：0988-633020

店家營業時間:0930-19:00

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