快訊／防北農疫情延燒「今起持陰性證明進場」　陳時中14:00說明

▲陳時中指揮官視察濱江果菜市場，資料照 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布，下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中主持，說明疫情防治相關進展。指揮中心昨日宣布三級警戒延長至7/12，另北農爆發群聚，多人確診，台北市長柯文哲昨（23）日晚間到指揮中心開會，最後做出三點共識。從今天零時開始，從業人員沒有三天內陰性證明不能進入雙北批發市場，相關後續預期將於會中說明。

指揮中心昨日下午公布「市場專案」強化相關防疫作為，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大，內容包含啟動「市場專案」快速全面篩檢，確保雙北批發市場從業人員防疫安全，避免傳播至家戶及社區之風險，並以社區儘速清零為目標。

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▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。

為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。

後續晚間台北市長柯文哲、新北市衛生局、雙北果菜市場代表等人至指揮中心與陳時中、陳吉仲開會，會議中做出三點共識，除原本零時起陰性證明要求之外，雙北批發市場需落實疫調、找出熱區，也要擴大接觸者匡列，進行果菜市場員工健康監測，北市承諾篩檢站持續開設三週；由於北農工作者很多從外縣市來，跨縣市疫調很重要，疾管署會成立平台協助各地方政府整合資訊，讓疫調更加完整。