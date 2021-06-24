鐵路刺警案凶嫌判「17年定讞」　李承翰母悲訴：至今2年仍未放下

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭嫌持刀刺殺案，最高法院駁回上訴定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

鐵路警察李承翰前年7月值勤時被刺死，鄭姓凶嫌一審無罪，台南高分院二審改判鄭姓凶嫌17年，全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。對此，李承翰的媽媽表示，兒子遭刺死已快2年，至今仍未放下，對於判決，她只希望社會安定，以後不要再有類似的案件發生。

55歲鄭姓男子於2019年7月3日晚間搭乘自強號抵達嘉義站，但因為其未購買車票，與列車長發生衝突，而勇警李承翰前往處理時，為保護其餘乘客，遭到鄭男以尖刀刺傷腹部，送醫後因為失血過多，而不幸宣告不治。一審法官以鄭嫌患有思覺失調症，案發當天是處於思覺失調症急性發病狀態，被告妄想內容與犯案行為之間有絕對關聯等為由，判處鄭男無罪，引起國內一片譁然。

二審台南高分院合議庭認為，原審就被告鄭再由行為時精神狀態之認定有誤，原審認無辦識違法能力，並據為被告無罪判決，顯有不當，故予撤銷改判。並審酌一切情狀，判刑17年。全案再上訴第三審，最高法院審理後，23日駁回檢辯雙方上訴，鄭男遭判刑17年定讞。

對此，李承翰的媽媽則無奈表示，兒子遭刺死至今仍未放下，每天都很想他，一個孩子養這麼大，對於這樣的結果任誰都無法接受，即使判決兇嫌17年定讞，「也無法改變什麼。」僅希望法律能讓社會安定，百姓與警察都能有安全感，不要再讓類似事件再度發生。

▲李承翰母親表示，事件發生至今仍無法放下。（圖／記者翁伊森翻攝）

本案也引發引發相關配套修法討論。行政院3月4日院會拍板相關修法，將《刑法規定》，強制監護、司法監護的期間均為5年以下，修法將明定延長監護處分期間，「每次延長期間為3年以下，無次數限制」，並採法官保留及定期評估原則。另外，《保安處分執行法》也把相關申請程序和精神鑑定評估的方式，都做出更明確的規範。

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