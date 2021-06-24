日裔國防作家嘲笑「28架共機」擾台真相：是很菜的飛行訓練

▲15日的共機擾台，創下28架次的史上最高紀錄。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍在15日派遣28架共機擾台，創下擾台共機架次的最高紀錄。對此旅居舊金山的日裔國防作家溝上（Kyle Mizokami）卻有不同的看法認為，這次解放軍的飛行軌跡相當不起眼，沒有留下什麼深刻的印象，顯然是個很菜的飛行訓練。

根據資料顯示，15日共有28架共機擾台，包括運-8反潛機 1架次、轟-6機 4架次、運-8遠干機 1架次、空警500機 2架次、殲-16機 14架次、殲-11機 6架次。

溝上在美國媒體《大眾機械》（Popular Mechanics）投書表示，該次行動確實充滿挑釁意味，不過沒有侵入台灣的領空，所以並沒有違反國際法，大部分的殲-11和殲-16戰機與空警500直線飛到南海就飛回來，其他軍機跟4架殲-16則是沿著台灣飛一個L型就折返，「甚至沒有繞島一圈」。

▲日裔作家溝上認為，這個飛行軌跡根本就是很菜的訓練。（圖／國防部提供）



溝上分析，儘管有傳言解放軍空軍的飛行技術變得更加熟練，不過這次的飛行顯然沒有表現出來，儘管中國對台有多個空軍基地，顯然解放軍所有參與行動的軍機只能從「龍岩冠豸山」機場起飛，這也象徵飛官必須受到空勤指管的嚴密控制，需要下達大量的指令要求貫徹，「顯然是很菜的飛行訓練」（ what amounts to fairly elementary flying ）。

▲溝上以俄羅斯繞日本一圈為例，顯示這才是高等的飛行訓練。（圖／翻攝自日本防衛省）



溝上認為，對於中國來說，如果要令人印象深刻，至少要繞台一圈，或是從各基地出動軍機，在空中會合之後再繼續執行任務，甚至是在台灣東部集結，製造出一個「空中巨鉗」，如此才能展現出中國空軍指揮協調各基地軍機的能力。

溝上總結，中國試圖向台灣發出威脅訊息，但是這次行動反而暴露了解放軍空軍的缺點，「如果這次的飛行，展現的就是解放軍空軍的巔峰能力，那中國的鄰國跟美國，實在沒什麼好擔心的」。