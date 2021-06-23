疫苗非萬靈丹！柯文哲「讓你不會重病死亡」：打2劑也不保證不得病

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

針對北農風暴，台北市長柯文哲提出要打疫苗圍堵，但醫福會執行長王必勝直言，「疫苗是長期控制的好武器，但不是萬靈丹」。對此，柯23日下午回應，疫苗本來就不是萬靈丹、特效藥，「就算2劑疫苗都打完，也許你得病不會重病死亡，但沒有保證你百分百不得病」。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增104例新冠肺炎確診病例，均例為本土個案；個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例。另外，新增24例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

台北市政府23日下午召開防疫記者會。柯文哲表示，疫苗本來就不是萬靈丹，最近在看疫調，還真的有人打完第1劑，到第14天就發病，在抗體發生前就發病。

柯文哲說，根據國際研究， 14天前只打1劑疫苗的只有40%有效，2劑是90%，也不是百分百，「就算2劑疫苗都打完，也許你得病不會重病死亡，但沒有保證你百分百不得病」，疫苗本來就不是萬靈丹，但是有效的特效藥。

柯文哲也預言，不用等到國際開放，短時間內台灣內部會可能就會出現「疫苗護照」，因為快篩只保證現在沒有病，沒辦法保證你2周後還是沒有病，「你不打疫苗，將來你去北農做生意，除非你每次去都快篩，那還得了，未來可能會發打完疫苗的證件，所以大概2個月後，很多地方會要求疫苗護照」。