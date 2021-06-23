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快訊／北農人員複雜　柯文哲：要跟中央討論「跨縣市疫調」

▲▼北農爆發群聚感染，北市府立即啟動北農專案，由聯醫仁愛院區進駐，對攤商進行大規模普篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農爆發群聚感染，北市聯醫仁愛院區進駐，對攤商進行大規模普篩。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

北農群聚感染案件至今累積54人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日清晨前往果菜批發市場視察後，提出「市場專案」6大強化防疫作為。對此，柯文哲直言，北農人員複雜、來自全台各地，針對「跨縣市疫調」的問題如何改善，今天晚上會再跟中央商討。

針對北農群聚感染風暴，台北市長柯文哲23日下午召開防疫記者會時表示，從21日、22日、23日快篩3200個，陽性11個，「不多，換成百分比的話，大概0.34%，相對北市20家急救責任醫院陽性都還有1%，北農並沒有感染特別多」。

但柯文哲提到，北農有特色，兩個市場每天出入人數上萬，且很多出入的人不是住在當地，有北市各行政區、首都生活圈甚至到中南部，人員組成相當複雜，「我最近在研究苗栗電子場外寮感染，那個比較簡單，都住宿舍，不向北農流動性來自全台各地」。

柯文哲提到，北農有個問題，因為戶籍在台北市是由北市做疫調，外縣市是外縣市在做，上傳中央系統後再下來才知道，所以會有一些問題。

柯文哲說，今天晚上會跟指揮中心針對跨縣市的疫調到底怎麼整合或是更有效率進行討論，「目前的方式太花時間，才會發生確診來上班」；柯強調，不是說其他縣市慢，但人的習慣，要調查清楚才會通知，關於跨縣市疫調如何更有效整合，要再跟中央討論一下。

「還是要叮嚀一變，沒那麼嚴重，整個疫情在改善中。」柯文哲強調，不要把過去一個月累積起來突然說今天有案例，北農也是一個多月累積的，所以有些新聞太誇大，不要緊張，「感染案例也沒有比台北市其他地區更嚴重，疫情還在進行，我們還要繼續努力」。

▲▼北農爆發群聚感染，北市府立即啟動北農專案，由聯醫仁愛院區進駐，對攤商進行大規模普篩。（圖／記者湯興漢攝）

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