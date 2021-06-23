印度神童疫情預言「特別點名中國」　驚曝：那裡並不安全！

▲「印度神童」曾在預言中表示，中國疫情數據不夠透明，因此他不相信現今的中國是絕對安全的。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）曾預言疫苗接種率較高的英國與以色列將在6月20日後發生大事，結果英國宣布解封延期，以色列也收緊防疫政策。除了歐美之外，印度神童也曾在預言中提到中國的疫情，阿南德認為不應該談論中國防疫有多成功，因為沒有任何可靠的數據，「我不相信中國是絕對安全的」。

阿南德曾於3日發布影片，預言英國、以色列將在6月20日後「發生嚴重的大事」並出現可怕浪潮，呼籲遵循印度自然傳統醫學「阿育吠陀」來提升免疫力，因為他並不看好疫苗接種能為疫情帶來改善，「我真的不相信疫苗免疫反應，且我們不知道疫苗的成分」，疫苗對變種病毒的效力也受到質疑。

阿南德在影片中表示，「請不要談論中國防疫有多成功、達成群體免疫之類的，因為沒有資料，沒有可靠的相關數據會外流，它們在資料保護方面相當強大，所以之前完全沒有向外洩漏任何事，我們無法百分之百確定中國發生了什麼事，我也不相信今天的中國會是『絕對安全』的。」

阿南德16日再度預言警告，許多國家將在6月20日至9月21日間爆發新一波疫情，除了包含英國在內的絕大多數歐洲國家，印度、美國與日本等其他國家也須多加小心。阿南德解釋，疫情不會一夜之間天翻地覆，但6月20日木星逆行回到土星，對全世界來說都不是好事，「不論肉眼可見與否，某些特別的事將從這天開始發生。」但情勢可能要從7月開始才會較為明朗。

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