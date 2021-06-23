夫偷拿共有存款「當沖股票」　孕妻求助娘家：虧到沒錢生活

▲懷孕4個月的人妻不滿表示，老公擅自拿共同存款去投資，還虧到沒錢生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

一名懷有4個月身孕的人妻表示，她老公最近迷上投資，竟然擅自拿兩人共同存款All in，有贏就算了，但現在是虧到連生活費都要向娘家求助，讓她不知所措。

原PO在Dcard發文表示，她和老公結婚2年，現在懷上第一個寶寶，不過老公最近突然很著迷於投資股票，「我們夫妻間的共同存款幾乎都被他拿去做投資，他沒有經過我的同意直接先斬後奏」，讓她心裡不是滋味。

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▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



眼看一直在虧本的狀態，原PO忍不住問「寶寶出生怎麼辦？」老公卻回「到時候就回本了」，然而現在兩人連生活費都湊不出來，原PO只能向娘家求救，娘家得知後勸她出外找工作，但先前就是因為狀況不好才在家安胎，「現在很想知道要怎麼不讓夢想叫醒我先生？ 讓現實叫醒他多好？」

不少網友看了原PO的遭遇，紛紛留言表示，「幻想一步登天的人，就跟賭博上癮的人一樣，就算把錢賠光，他也會去借錢，然後覺得自己一定會成功」、「一張不賣奇蹟自來，可是前提是要用不會影響生活的閒錢投資」、「說不好聽的，你可能自己要有最壞的打算及退路了」、「自己管錢，不要再把錢給他了」。

原PO最後也補充回應，「我不知道有些人是不是這麼果斷，婚姻或是感情中出現問題就直接分手或離婚，不然怎麼看到一堆沒有在認真回答問題的，只會說馬上離婚或墮胎的人，希望你們以後在面對自己的感情問題裡也能這麼果斷，也很謝謝很多提出各種建議的同學，真的很受用！」