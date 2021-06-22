在家就能篩！萊爾富23日開賣「快篩試劑」　2大門市限量販售100盒

▲萊爾富2大門市將在6/23開賣家用快篩試劑。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

食藥署於19日公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求民眾就近至藥局、醫療器材販售業者，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等商家選購，並於居家自行進行快篩檢測。對此，萊爾富將於2大門市首次開賣家用快篩試劑，每店限量100盒，售完為止。

萊爾富首度引進國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，自6/23下午3點起將在北市迪化店、北縣五工店限量開賣。萊爾富也呼籲自行購買家用快篩試劑於居家檢測的民眾，如測出結果為陰性，仍須遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑與試劑棒，請勿任意丟棄，須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；若民眾已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，則不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時，請勿搭乘大眾運輸工具。

▲提醒民眾，使用完快篩試劑後請勿隨意丟棄。



如目前仍在居家隔離或居家檢疫者，可委託親友協助至指定超商購買家用快篩試劑，自行於居家檢測，如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者，若自行購買家用快篩試劑，並於居家檢測，測出結果為陽性時，請務必戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。



另外，由於快篩試劑測試結果，可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。