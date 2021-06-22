居家快篩將成常態　鄭麗文籲指揮中心：應免費提供、壓低販售價格

▲鄭麗文籲政府應免費提供居家快篩試劑，販售價格也應盡量壓低。（圖／翻攝鄭麗文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

為擴大新冠肺炎篩檢量能，指揮中心加速推動居家快篩試劑進口，預估下周可抵台。不過，國民黨立委鄭麗文表示，居家快篩將會成為常態，呼籲政府應仿效英國、德國或法國，免費提供居家快篩試劑，販售價格也應盡量壓低不要造成國人負擔。

鄭麗文瑜臉書表示，台灣篩檢能量不足，使得新冠肺炎死亡率居高不下，因為有更多的無症狀感染者隱藏在社區中，居家快篩就顯得更為重要。指揮中心也表示將開放民眾居家快篩，目前已通過的居家快篩試劑價錢經估算從台幣300元到1800元不等。

根據藥師公會全聯會指出，以通過居家篩檢的羅氏產品為例，國外零售價格約每劑200元內，換算成台灣5入盒裝至多1000元。鄭麗文說，台灣降價後，藥局進價從1800元降為1500元，預估5入盒裝售價會在1800元上下，還是比國外貴約5成，指揮中心在推動快篩試劑的同時，也應考量國人的負擔能力！

鄭麗文提供以下5國家居家快篩作法：

英國居家快篩是「免費提供給人民使用」，且快篩包直接送到家中，1份包含七組，每人每週可申請2份。國民保健服務（NHS）也提供衛教網頁，教國民如何用快篩包執行快篩。

德國民眾每周可到藥局免費快篩一次。並且針對上班、上學者，德國政府也有規定，學校或是公司，每周一定要至少提供一次免費的快篩。

法國同樣免費提供民眾7份快篩試劑。

新加坡所有從事建築、港口、加工製造高風險行業的勞工則必須每14天接受篩檢，而且同企業的勞工必須分批篩檢，以確保政府能隨時掌握疫情狀況。

疫情肆虐的印度也批准首款快篩組，售價250盧比（約台幣94元）

鄭麗文認為，定期快篩都將成為各國常態，台灣更應該仿效英國、德國或法國，由指揮中心統一採購居家快篩劑，定期定量免費提供國人使用，避免居家快篩價格過高，導致國人買不起居家快篩而形成防疫破口或更應降低、壓低價格，才能提升國人居家快篩的意願。要找出無症狀感染者，指揮中心就不應該只是消極地販售試劑給民眾，同時也要顧及國人負擔能力。