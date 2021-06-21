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板橋社區群聚7人確診！住戶控管委會隱匿　主委喊冤：都有公告

▲▼社區管委會貼公告「疑似」有住戶確診，遭其他住戶質疑隱匿疫情 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲社區管委會貼公告「疑似」有住戶確診，遭其他住戶質疑隱匿疫情 。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、陳以昇／新北報導

新北市板橋區一處社區13日就出現1名住戶新冠肺炎確診，至20日累積共有7名確診；有住戶不滿管委會隱匿疫情，僅公告「疑似」確診案例，卻沒有對住戶做出說明，對此，主委表示：13日那位住戶被救護車送走，當時未確診，待14日確診後，第一時間通知里長，並在15日貼公告，並無隱匿。

據了解，位在板橋區這處社區住宅共有80戶，13日出現1名住戶疑似染疫，當天被救護車載走，後來驗出新冠肺炎確診，目前仍插管治療中，同住的3名家人也在14日確診；接下來19日1名住戶在公司染疫，返家傳給同住2名家人，累積有7人確診。

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同社區住戶向《ETtoday新聞雲》爆料，管委會15日公告僅用「疑似」確診，並未對其他住戶說明，有隱匿疫情疑慮，更希望社區能做全面快篩。對此，楊姓主委表示：當得知有確診案例時，14日第一時間就通知里長，立即在社區做清潔消毒，15日就貼出公告說明；全面快篩部分並非管委會職責，如有住戶有需求，可到就近醫療院所做快篩。

另外20日出現第6、7確診案例後，21日就在群組告訴住戶實情，將會再公告細節給住戶們知道，並無隱匿，再者社區管委會自5月疫情高峰至6月間，也在公共區域，包含電梯及2家確診戶的大門外走道做3次清消，並發給管理員及清潔人員防護衣，務必做好社區防疫工作。

楊主委進一步表示，目前為止僅1名住戶重症插管治療中，其中1名輕症已經解除隔離返回社區自我健康管理，剩餘5名住戶仍在檢疫所隔離治療中，並呼籲其他住戶做好自我防疫工作，「請大家不要對染疫者貼上標籤，沒有人願意染疫，更沒有人會輕忽自己的生命」。

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