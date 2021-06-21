快訊／新北今增38人「板橋、中和、土城最高」　各區染疫數曝光

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，以新北市38例最多。市長侯友宜在防疫記者會上公布，板橋新增9例為最多。另外，根據新北統計，目前確診累計人數總共有6160例。

根據新北公布新增38例本土案例統計，今天確診數最多的是板橋9人，中和8人，土城6人，新莊、永和3 人，三重2人，五股、三峽、八里、汐止、林口、樹林各1人。

指揮中心表示，個案分佈以新北市38例最多，其次為台北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及台中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，累計1,077,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,061,624例排除)，其中14,080例確診，分別為1,165例境外移入，12,862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例COVID-19死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、台北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／翻攝直播）

