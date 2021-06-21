頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨：這麼痛是第一次

▲莫德納第二劑副作用較明顯。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗昨天（20）下午抵台，一名留美工作的台灣人已在美國打完疫苗，她分享接種莫德納疫苗2劑的心得，第一劑打完還能照常上班，第二劑不適症狀明顯加劇，更經歷了前所未有的頭痛，「當時每走一步我都是咬緊牙根的走⋯以前頭痛我也有過，不過這麼痛真的是頭一次。」

原PO在Dcard表示，美國打COVID-19疫苗都是免費，當初她透過網路預約，接種地點是距離住家15分鐘的藥局，打完第一劑以後系統會自動預約28天後在同一地點打第二劑。

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原PO於5月10日下午1時15分施打第一劑莫德納疫苗，開車回家的15分鐘裡左手臂開始痠痛，到晚上8點痠痛感加重，當天比平常早2小時上床入睡。5月11日照常到公司上班，除了疲憊、注意力不集中、手臂痠痛，沒有其他明顯症狀，5月12日精神不佳、頭腦昏沉決定請假在家，「到了下午五、六點左右我感覺有精神了，身體的酸也漸漸集中回注射點周圍的手臂而已。」

▲打完第二劑開始發燒、頭痛、心跳加速等。（示意圖／記者周宸亘攝）



原PO於6月7日接種第二劑莫德納疫苗，「我從公司離開時我同事們都跟我說『大後天見！』我想著我知道第二劑會比較難受，但是有那麼誇張嗎？還想著下午在家工作呵呵呵我錯了」，下午1時15分打完第二劑，4點手臂明顯痠痛並感到疲累，平常12點睡覺的她8點已經累了，晚上10點到11點半這段期間持續頭痛、全身痠痛。

最不舒服是在打完第二劑的隔天，6月8日請假在家，凌晨1點多身體忽冷忽熱、頭痛加劇；清晨4點頭痛到醒來，吃了一顆止痛藥，心跳達到111（她平時約60出頭）；早上8點短暫醒來，頭部劇烈疼痛；上午10點吃了蔥油餅加蛋稍微反胃，11點半又吞了一顆止痛藥。下午頭痛症狀些微緩解，身體仍持續忽冷忽熱，直到晚上9點半頭痛來到最高峰，「頭痛到只要動就會更痛更暈更想吐，連下床走去廁所都是暈痛的眼前一陣一陣黑的⋯。」

6月9日打完第二劑第三天，同樣請假在家無法上班，早上9點起床先吃一顆止痛藥，11點半又開始頭痛，直到下午5點一切症狀才解除，漸漸感覺精神恢復。

原PO透露，莫德納疫苗最不舒服的是第二劑，「第二劑的頭痛真的是每走一步頭就更痛更暈，暈的感覺很像因貧血昏倒前一秒那種眼前一黑，還伴隨著想吐的感覺」，此外，她雖然有蕁麻疹過敏體質，但施打後沒有出現相關副作用。

其他網友留言，「我打完第一劑手臂有點痠，其他什麼症狀都沒有⋯大家都說第一劑如果沒怎樣第二劑會爆炸⋯害我現在很擔心」、「之前看蒼藍鴿說mRNA疫苗副作用會比較大，毫不猶豫趕快去打AZ，朋友堅持要打莫德納」、「我也是最近要去打莫德納，但是我有心律不整，看到副作用很多有點怕。」