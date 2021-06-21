　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨：這麼痛是第一次

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫德納第二劑副作用較明顯。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗昨天（20）下午抵台，一名留美工作的台灣人已在美國打完疫苗，她分享接種莫德納疫苗2劑的心得，第一劑打完還能照常上班，第二劑不適症狀明顯加劇，更經歷了前所未有的頭痛，「當時每走一步我都是咬緊牙根的走⋯以前頭痛我也有過，不過這麼痛真的是頭一次。」

原PO在Dcard表示，美國打COVID-19疫苗都是免費，當初她透過網路預約，接種地點是距離住家15分鐘的藥局，打完第一劑以後系統會自動預約28天後在同一地點打第二劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO於5月10日下午1時15分施打第一劑莫德納疫苗，開車回家的15分鐘裡左手臂開始痠痛，到晚上8點痠痛感加重，當天比平常早2小時上床入睡。5月11日照常到公司上班，除了疲憊、注意力不集中、手臂痠痛，沒有其他明顯症狀，5月12日精神不佳、頭腦昏沉決定請假在家，「到了下午五、六點左右我感覺有精神了，身體的酸也漸漸集中回注射點周圍的手臂而已。」

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲打完第二劑開始發燒、頭痛、心跳加速等。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO於6月7日接種第二劑莫德納疫苗，「我從公司離開時我同事們都跟我說『大後天見！』我想著我知道第二劑會比較難受，但是有那麼誇張嗎？還想著下午在家工作呵呵呵我錯了」，下午1時15分打完第二劑，4點手臂明顯痠痛並感到疲累，平常12點睡覺的她8點已經累了，晚上10點到11點半這段期間持續頭痛、全身痠痛。

最不舒服是在打完第二劑的隔天，6月8日請假在家，凌晨1點多身體忽冷忽熱、頭痛加劇；清晨4點頭痛到醒來，吃了一顆止痛藥，心跳達到111（她平時約60出頭）；早上8點短暫醒來，頭部劇烈疼痛；上午10點吃了蔥油餅加蛋稍微反胃，11點半又吞了一顆止痛藥。下午頭痛症狀些微緩解，身體仍持續忽冷忽熱，直到晚上9點半頭痛來到最高峰，「頭痛到只要動就會更痛更暈更想吐，連下床走去廁所都是暈痛的眼前一陣一陣黑的⋯。」

6月9日打完第二劑第三天，同樣請假在家無法上班，早上9點起床先吃一顆止痛藥，11點半又開始頭痛，直到下午5點一切症狀才解除，漸漸感覺精神恢復。

原PO透露，莫德納疫苗最不舒服的是第二劑，「第二劑的頭痛真的是每走一步頭就更痛更暈，暈的感覺很像因貧血昏倒前一秒那種眼前一黑，還伴隨著想吐的感覺」，此外，她雖然有蕁麻疹過敏體質，但施打後沒有出現相關副作用。

其他網友留言，「我打完第一劑手臂有點痠，其他什麼症狀都沒有⋯大家都說第一劑如果沒怎樣第二劑會爆炸⋯害我現在很擔心」、「之前看蒼藍鴿說mRNA疫苗副作用會比較大，毫不猶豫趕快去打AZ，朋友堅持要打莫德納」、「我也是最近要去打莫德納，但是我有心律不整，看到副作用很多有點怕。」

ET快訊
北農突傳47人染疫！　柯文哲曝原因
快訊／萬華大樓廁所驚見屍體！　身軀已腐爛
快訊／北農群聚擴大要休市？　柯文哲回應了
快訊／北農群聚染疫　他警告：萬華進入「第三波感染」
快訊／柯文哲提新戰術：北農4000人全部抓來打疫苗
護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」　網嚇：太噁了
快訊／北市清零計畫破功？　柯文哲點名士林、萬華擴散
頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨：這麼痛是第一次
快訊／疫苗接種站淹水！　籃球場變水池急換場地
大雨狂炸中彰投！道路崩塌「整片不見」、台灣大道路樹倒塌

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

「悶不住」證據曝！國5上周末車多了1.2萬輛次　比6月初增3成5

快訊／台中+2死！86歲嬤曾打疫苗「跌倒送醫亡」…66歲洗腎男猝逝

台南南化水庫滿水位　4座水庫蓄量突破3億噸

林智堅喊話中央「孕婦列優先施打」！將開放選擇打AZ、莫德納

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因...網嚇：太噁了

「北農群聚這個很麻煩」　醫3點提醒：離清零還很遠

勿闖入玩水！桃園復興大曼溪上游「出現堰塞湖」20M土崩塌超駭人

快訊／水淹接種站慘況曝！籃球場變水池　那瑪夏急撤長者換場地

多間疫苗站「報到率剩20%」　財經網美1招逆轉：重新變搶手

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

「悶不住」證據曝！國5上周末車多了1.2萬輛次　比6月初增3成5

快訊／台中+2死！86歲嬤曾打疫苗「跌倒送醫亡」…66歲洗腎男猝逝

台南南化水庫滿水位　4座水庫蓄量突破3億噸

林智堅喊話中央「孕婦列優先施打」！將開放選擇打AZ、莫德納

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因...網嚇：太噁了

「北農群聚這個很麻煩」　醫3點提醒：離清零還很遠

勿闖入玩水！桃園復興大曼溪上游「出現堰塞湖」20M土崩塌超駭人

快訊／水淹接種站慘況曝！籃球場變水池　那瑪夏急撤長者換場地

多間疫苗站「報到率剩20%」　財經網美1招逆轉：重新變搶手

不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

柯文哲提這幾種人應打莫德納　「AZ疫苗較有血栓問題」

打完新冠疫苗「抗體數值」仍太低？　紐時：很多人這2點做錯！

米蘭男裝周／FENDI掀男生「炫腹潮」！　薰衣草紫、乒乓球包夢幻破表

65位運動員錄製影片感謝一線防疫人員　齊喊「台灣加油」

七六人83%晉級機率遭淘汰　主帥瑞佛斯遭譏「被翻盤」

劉雨柔1小時「地獄級健身」學生全濕！　隱居防疫變了：自己好沒出息

柯震東家中驚見蟑螂崩潰哭臉！　纏鬥20分不敢撿屍體：我要搬家了

快訊／北市準備開罰禾馨違規打疫苗　「一部分打了關係企業」

75%認為政府紓困「沒幫助」　國民黨籲加倍勞工紓困貸款名額

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

生活熱門新聞

醫：6/28不會降回二級了

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

天天包裹地獄　物流員工眼神死

陳時中：不規劃縣市解封　低風險場域擬鬆綁

吳宗憲要告　安和里長：一字不改

3級警戒何時解封　陳其邁揭2指標

「低風險場域」可望鬆綁！商業場所擬4條件微解封

即／宜蘭「失蹤確診者」在台北找到了！

大師預言疫情「這天」過後好轉

台積電不只500萬劑疫苗！基金會「五大善舉」掀熱議

快訊／北農45人確診！農委會回應了

快訊／夏至豪大雨襲10縣市！　苗中投淹水警戒

更多熱門

相關新聞

花蓮第二梯長者疫苗接種　21至23日全面開打

花蓮第二梯長者疫苗接種　21至23日全面開打

花蓮縣第二梯次長者疫苗接種6月21至23日於全縣十三鄉鎮市開放接種，縣長徐榛蔚20日前往各地接種站視察。徐榛蔚感謝各鄉鎮市首長及衛生所協助場地規劃，提供舒適寬敞接種空間，提醒須攜帶身分證及健保卡，並再次呼籲鄉親務必落實戴口罩、避免群聚等防疫規定，共同守護花蓮。

95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖

95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖

即／高雄山區豪大雨！那瑪夏接種站淹水了

即／高雄山區豪大雨！那瑪夏接種站淹水了

美贈台250萬劑莫德納　盧秀燕：誠摯感謝

美贈台250萬劑莫德納　盧秀燕：誠摯感謝

上銀捐贈50座無塵正壓採檢亭　助醫護人員在零風險環境下採檢

上銀捐贈50座無塵正壓採檢亭　助醫護人員在零風險環境下採檢

關鍵字：

莫德納疫苗疫苗新冠疫情台灣疫情

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面