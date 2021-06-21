陸專線上畢典穿吊嘎！前校長怒批應「軍容整肅」　校方回應了

▲陸軍專科學校線上畢典。（圖／翻攝自Facebook／中華民國陸軍專科學校，下同）



政治中心／綜合報導

陸軍專科學校18日舉行線上畢業典禮，由校長周國健少將親自主持，然而竟有在家參加畢典的畢業生僅穿吊嘎。對此，周國健解釋，疫情嚴峻，迄今尚未返校，因此軍常服均留置於學校。

陸軍專科學校18日舉行110年班線上畢業典禮，校長周國健為畢業生代表頒發畢業證書，並授予下士官階。他勉勵專15期的畢業生，面對未來，要對自己有信心，經過學校的養成教育和專業訓練，擁有一生技能和本領，只要願意凡事以正向積極及謙虛的態度去面對，絕對會在新單位站穩腳跟，建立起自己的口碑，學校也是永遠的家，有需要的時候，會展開溫暖的雙臂，成為最堅實的後盾。

陸軍專科學校在粉專貼出線上畢典的照片。不過，有媒體揭漏，校方沒統一規定穿著，在家參加畢業典禮的學生沒穿軍常服，有人穿著整齊，但也有人只穿吊嘎。但該視訊的照片已被刪除。

陸軍專科學校前校長曹君範看到照片後，在粉專留言「軍事校院就是軍事校院，軍容整肅與武德精神是無法取代的。疫情雖然改變了畢業典禮的型態，但改變不了典禮的意義與內涵。」

周國健回應，學生自5月中離校，未料疫情嚴峻，迄今尚未返校，因此軍常服均留置於學校，尚請見諒，特此說明；另外，本次畢業典禮雖名為線上，但實際上所有儀程均已事前錄製完畢，當天是定時上線收看。