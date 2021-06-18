大學生出遊了！他開車「顧路」警馳援　行程曝：載同學上山賞景

▲內埔警分局泰武所警員曾聖倫與翁仁祥上山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

章姓大學生開家裡的轎車，載同學上泰武鄉山上欣賞山區景色，不料車輛突然無法發動，心急如焚，求助內埔警方，警方持「電霸」接電發動引擎，並向改線上上課「提早放暑假」的章男，宣導疫情嚴峻，應避免外出遊玩，章男聽到警方勸導，相當不好意思，決定盡快下山返家。

內埔警分局泰武所員警於日前中午接獲章姓大學生電話，指其車輛拋錨在泰武鄉的佳泰產業道路上，因路上來往人車稀少，求助無門，該所立即派遣警員曾聖倫與翁仁祥馳赴現場，警方到場研判車輛疑久未更換電瓶，取出巡邏車內行動充電器「電霸」，引電後順利發動引擎，讓章生狀欣喜不已，頻頻向警方道謝。

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▲「電霸」引電發動引擎。

據了解，章姓男子與同車友人為大學在學生，因疫情影響，利用學校沒上課之際，便向家人借用車輛，與同學相約至泰武山區兜風欣賞山區風景。不料，在產業道路發現所駕駛的自小客車突然無法發動，二人心急如焚，又礙於地處山區產業道路，附近無汽車修配業者，轉而向警方求助。

曾、翁2員也藉這次機會，向改線上上課「提早放暑假」的章男，宣導時值疫情嚴峻，避免非必要的外出遊玩，章男聽到警方的勸導，相當不好意思，表示會盡快下山返家。

內埔分局長蔡耀順表示，為避免危險的發生，民眾駕車出門前，應先行檢查車輛油料及機件，特別是前往人車罕至的山區，更增添不確定風險，如遇車輛不明原因故障，除聯絡汽車修配業救援外，也可請求警方到場協助；另疫情警戒期間，如需前往山區，請配合當地公所防疫措施，並懇切呼籲民眾，非必要儘量減少外出旅遊，安心宅在家齊抗疫。

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