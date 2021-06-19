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懶人包／上菜市場怕撲空？　新北168座市場、夜市自主休市一次看

▲▼為避免傳統市場成為防疫破口，不同於多個縣市推行身分證字號尾數分流法，台北市建置傳統市場即時影像監看系統，讓民眾可在家掌控市場人流，但對於設攤範圍較廣闊，無法維持單一出入口做管制的市場而言，僅能定點拍攝的即時影像系統成效令人存疑，傳統市場,攤販,擺攤,防疫,社交距離,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲為避免傳統市場成為防疫破口，部分縣市推行身分證字號尾數分流法（示意圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市共41處公有市場及127處民有市場都已於110年5月15日完成消毒作業，其中有8處傳統市場目前休市，另有4處夜市字5月中就自主休市至6月28日，小心別撲空了！

針對雙北疫情稍緩，新北市長侯友宜19表示，目前確診人數雖稍有下降，但仍不可鬆懈，他要求市場處、區公所及警察同仁針對轄內168座傳統市場加強稽查，持續落實相關防疫措施，共同圍堵疫情。

傳統市場自主休市：

瑞芳美食廣場
位置：瑞芳區民生街35巷2號
休市期間：自5月17日起至6月28日

淡水中正美食廣場
位置：淡水區中正路115號
休市期間：自5月16日起至6月30日

蘆洲美食廣場
位置：蘆洲區成功路160號
休市期間：自5月24日起至6月28日

野柳攤集場
位置：野柳里港東路攤販街2號
休市期間：自5月16日起至6月28日

中和勝利市場
位置：中和區新生街186巷
休市期間：自6月19日起至6月21日

中和文元市場
位置：中和區員山路148巷44弄
休市期間：自6月19日起至6月21日

違規限期改善：

汐止中正市場外攤
位置：汐止區中正路及公園路
休市期間：自6月16日起至改善為止

土城延吉街市場
位置：土城區延吉街(永豐路至延峯街段)兩側
休市期間：自6月19日起至改善為止

夜市自主休市：

樹林興仁花園夜市
位置：樹林區保安街2段68號旁
休市期間：自5月15日起至6月28日

淡水沙崙夜市
位置：淡水區沙崙路181巷6弄
休市期間：自5月15日起至6月28日

永和樂華夜市
位置：永和區永平路1至187號、2至194號(永和路及中山路間)、永平路81巷1至10號及永和路135巷2、4號、4號之1
休市期間：自5月17日起至5月26日、5月31日至6月28日

林口夜市
位置：林口區中山路(佳林路與竹林路間)
休市期間：自5月15日起至6月28日

新北市菜市場休市資訊不斷更新

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