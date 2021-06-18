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全國長者打AZ猝死頻傳！疑爆「緩打潮」　接種情形一次看

▲嘉市大型疫苗接種站開打 採用宇美+1「醫護動長輩不動」快打法，交通接駁到接種衛教順利流暢 。（圖／嘉義市政府提供）

▲各縣市有長者施打疫苗後猝死，《ETtoday新聞雲》整理接種情形。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者陳羿妏／整理報導

全台高齡長者15日開始施打日本贈送的AZ疫苗，目前為止已有34人在接種疫苗後猝死，疑似爆出緩打潮，然而，據數據顯示，民眾似乎未受太大影響，仍按照計畫前往施打。對此，《ETtoday新聞雲》為讀者整理，目前各縣市長者施打狀況及打疫苗後猝死人數。至於猝死是否與接種疫苗有關，仍待相關單位進一步調查、釐清。

台北市： 4人猝死

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市長柯文哲17日說明，17日公布北市15日、16日預約人數總計3萬1996人，接種人數3萬1370人，預約接種率達98.04％。

新北市：5人猝死

市長侯友宜指出，17日新北85歲以上長者施打率比前2天（15、16日）都低，從60%掉到47%。

基隆市：無猝死案例

85歲以上長者造冊人數7272人，實際施打4675人，施打率64％；市府表示，沒有緩打潮。

桃園市：4人猝死

6/15 88歲以上長者造冊人數19807人，實際接種數12384人，接種率63%

6/16 84-87歲長者造冊人數17153人，實際接種數13625，接種率79%

6/17 81-83歲長者造冊人數20233人，實際接種數14719，接種率73%

市府表示，針對接種率多達7成以上，應沒有緩打潮；截至17日晚間，總計有5位長者在疫苗接種期間過世，其中4人是在打疫苗後往生，另1人是施打前昏到送醫不治，目前原因還在調查中。

新竹縣：1人猝死

1.全縣87歲以上長者6604人，安排接種日期為6月15日至20日共計6天，每日平均發出1100人接種通知書。

2.每日長者接種率：6/15 112%（部分長者未依指定時間前往，提前施打）、6/16 78%、6/17 74%。

3.長者接種疫苗後猝死共計1人，需待司法相驗。另和疫苗是否因果關係由衛生局協助收集病歷提起預防接種受害救濟。

新竹市：2人猝死

苗栗縣：2人猝死

縣府表示，目前有2名長者接種疫苗後猝死，至於全縣接種情形，待下午記者會說明。

台中市：6人猝死

市府說明，6月13日開放給第一至第五類人員接種後，加上6月15日開放給85歲以上長者施打，截至昨日為止，共施打了76967人（6/13、14共施打1999人、6/15施打23242人、6/16施打29690人、6/17施打22036人）；中央分配給台中市的7萬3500劑AZ疫苗全數施打完畢，施打率100％。

彰化縣：1人猝死

縣府說明，中央撥配彰化3萬7000劑疫苗，截至17日已施打30,993劑完成率達84％，開放75歲以上預約快打，報到率達95%，沒有出現緩打現象。

雲林縣：4人猝死

縣府表示，85歲以上長者總人數1萬8339人，有意願施打人數1萬1658人，實際施打9825人，缺席1833人，缺席為16%，施打率84％，累計4人猝死。

南投縣：無猝死案例

南投縣衛生局說明，首批11304劑供75歲以上長者，截至17日打完9426劑，施打率83%，開打首(16)日預約未到者166人，17日尚在統計稍晚公布。

嘉義縣：無猝死案例

1.本次獲配19000劑，截至17日施打13008劑；1-5類總數及所佔百分比：5923／9000=66％、85歲以上長者總數及所佔百分比：7085／9165=77%（施打人數／同意接種人數）

2.衛生所巡迴村里接種1759人，在宅20人。

嘉義市：1人猝死

累計三日預約人數5136人、實際報到4425人，總報到率86.16%。

6/15：預約1609人，實際報到1441人，報到率89.56%。
6/16：預約1503人，實際報到1424人，報到率94.74%。
6/17：預約2024人，實際報到1560人，報到率77.08%。

台南市：1人猝死

市府說明，第1批分配AZ疫苗56000劑，12日至16日內，長照機構85歲或75歲以上持重大傷病卡或原住民的長者共3萬9680人完成施打，預計20日完成接種，目前施打率約在符合施打人數6成，台南市並未發生緩打潮。目前尚沒有明確因施打AZ疫苗猝死案例。 

高雄市：1人猝死

1.6/15至6/17 87歲以上長者接種人次共1萬9265人

6/15：10896人，接種率34％

6/16：5642人，累計接種16538人，接種率52%

6/17：2727人，累計接種19265人，接種率60%

2.全市長者接種率60%（佔全市87歲以上31917人），市府表示，符合預期數字。

3.有意願長者接種率81%（佔全市87歲以上表達願意接種人數2萬3830人），4565人缺席施打。

屏東縣：2人猝死

6/16造冊人數5000人，實際施打4384人，施打率87％。

6/17造冊人數6350人，實際施打4085人，施打率64％。

宜蘭縣：無猝死案例

宜蘭衛生局表示，宜蘭目前無打疫苗猝死案例，16、17日宜蘭88歲以上長者施打情形，將於下午防疫記者會中說明。

花蓮縣：無猝死案例

縣府表示，6/16第1階段長者才開始施打疫苗，還未有明確數據可分析。

台東縣：無猝死案例

澎湖縣：無猝死案例

全縣8269名75歲以上長者，截至16日為止，已有691人施打，接種率約12%。

金門縣：無猝死案例

連江縣：無猝死案例

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