最新十大死因曝光！死亡人數減少「首見負成長」　癌症連39年居首位

▲衛福部公布109年度十大死因。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部今（18）日公布國人去年十大死因，國內死亡人數一向呈現增加趨勢，不過去年死亡人數17萬3,067人，較108年減少2,357人，這也是近11年來，排除105年霸王寒流天災因素之外，首次反轉為負成長。進一步分析主要下降的死因疾病別，為肺炎與下呼吸道疾病，減少將近1成，推估與我國去年因應新冠肺炎，國人配合防疫作為，戴口罩、保持社交距離等因素有關。

衛福部統計處公布，109年死亡人數計17萬3,067人，較108年減少2,357人；死亡率(死亡人數除以年中人口數)為每十萬人口733.9人，下降1.3%；以WHO 2000年世界人口結構調整後之標準化死亡率為每十萬人口390.8人，下降4.3%。

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長期而言，死亡人數與死亡率隨人口數增加及老化程度遞增，一向呈增加趨勢，惟109年受國人同心防疫，為近11年除105年霸王寒流災害外，首次反轉為負成長。

109年65歲以上死亡人數12萬6,881人，較108年減580人，占總死亡人數73.3%，提高0.7個百分點，45-64歲占21.2%，合計45歲以上死亡人數占94.6%。

▲衛福部公布109年度十大死因。（圖／衛福部提供）

依死亡率排序，109年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)(2)心臟疾病(3)肺炎(4)腦血管疾病(5)糖尿病(6)事故傷害(7)高血壓性疾病(8)慢性下呼吸道疾病(9)腎炎腎病症候群及腎病變(10)慢性肝病及肝硬化。與108年相較，高血壓性疾病排名由第8名升至第7名，慢性下呼吸道疾病則降為第8名。

十大死因死亡人數合計13萬4,676人，占總死亡人數77.8%，與108年相較，109年以高血壓性疾病(+7.2%)、糖尿病(+3.2%)、心臟疾病(+3.0%)死亡人數增加較多；慢性下呼吸道疾病(-10.2％)、肺炎(-9.5％)減幅較大。

就年齡別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25-44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。

109年癌症死亡人數為5萬161人，占總死亡人數29.0%，死亡率每十萬人口212.7人，較108年下降0.1%，為自98年以來首次反增為減；標準化死亡率為每十萬人口117.3人，亦下降3.3%。就年齡觀察，109年癌症死亡有8成6集中於55歲以上族群，65歲以上癌症死亡人數較108年增638人(+2.0%)；0-64歲則減709人。

十大癌症死亡率依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌。與108年比較，前列腺癌排名由第6名升至第5名、口腔癌則降為第6名。