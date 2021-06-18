快訊／綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中凝重：報告弄完再說

記者徐政璿／台北報導

有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘18日在臉書撰文表示，在端午連假結束後，有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見；他盼會見蔡英文，當面得到蔡英文的回覆與承諾。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

針對郭台銘稱民進黨內部有不同意見，衛福部長陳時中18日上午在立法院被媒體追問是否被下封口令？他回應：「沒有、沒有」；對於郭台銘聲明稱「民進黨內部有不同意見」，他表情凝重地表示：「等報告弄完再說」。

郭台銘今透過臉書表示，從5月23日起，就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，在6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於6月10日行文給衞福部陳部長，2天後取得部分進展，讓我們有些許振奮。

郭台銘指出，能在6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案，可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。

郭台銘強調，他本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗，最後為蒼生請命，希望能會見蔡英文總統，當面得到總統的回覆與承諾。