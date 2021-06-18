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揭秘陸防疫／直擊！北京檢疫升級「行李也要PCR」　台商看傻

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）記者任以芳／北京報導 

過去一年多，大陸對抗新冠病毒使出不少嚴格手段，機場防疫幾乎到超狂境界。《ETtoday新聞雲》記者15日飛往北京首都機場出差，再次體驗「3.0版」六道通關檢疫。北京海關不但增設量體溫大道、流行病學調查站，核酸檢測口、鼻雙重採樣。甚至旅客隨身行李也要「PCR」，被抽檢的台商直呼。「做的太細節了。」

回顧大陸武漢疫情爆發後，北京首都機場率先拉高防疫標準，針對機場入境旅客採取「環閉式管理」，嚴防偷落跑。《ETtoday新聞雲》記者去年5月赴京出差，率先體驗檢疫流程，一路上不斷有海關人工量體溫，詢問身體情況，現場安排做核酸檢測。如今，時隔一年再赴京，記者發現北京6道通關檢疫「全新升級」，變得更狂。

當天，所有人剛下機就能感受嚴肅氣氛，機艙外站著四、五名身穿防護衣的海關，全程錄影。所有旅客只要落地就是「同機一命」的概念，檢疫、隔離全部採集中封閉管理，同進同出，別想脫隊。

▼檢疫第一關，旅客必須重新健康申報 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京機場防疫2021.6.15 。（圖／記者任以芳攝）

下機後，旅客第一關「健康申明」，這時台灣核酸報告已不適用，只要落地後將全部重新檢驗。旅客必須在指定網頁填寫健康、個人基本資料，大陸海關現場會發出一個限當日使用的QR CODE碼，可別小看這個代碼，接下來所有檢疫流程「認碼不認人」。

▼限當日使用機場健康申報碼 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲▼北京機場防疫2021.6.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲必須刷健康碼才能過關 。（圖／記者任以芳攝）

來到第二關「量體溫大道」，《ETtoday新聞雲》記者目測，大概一米長通道左右上方只少20台體溫儀，一次只能一組人，旅客必須先脫下面罩、眼鏡，「掃碼」後才能通關。

第三關「流行病學調查」是最新增設檢疫站。主要詢問旅客接觸史、近期身體概況，有無去過非洲、印度等高風險地方，最後需本人簽字證明，才會發核酸檢測試管。

▼第三關檢疫，調查旅客接觸、健康史。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲第四關「核酸採樣」。（圖／記者任以芳攝）

通過前三項密集調查後，第四關，讓人最害怕「核酸採樣」，等待和檢疫區相隔一米以上距離。據了解，首都機場原本只做咽拭子檢測，變種病毒來襲後，變成「咽拭子＋鼻拭子」雙重檢疫。部分台籍旅客被戳到口、鼻深處時，根本毫無心理準備。

接受《ETtoday新聞雲》訪問的台幹林先生表示，「之前聽同事說入境要花很多時間，大陸檢疫真的比台灣還嚴格，光是核酸檢測那一關，鼻子被痛戳到差點飆淚。」

▼所有境外旅客口、鼻「雙重檢疫」 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲機場X光檢查，旅客隨身行李被「抽驗」做核酸檢測。（圖／受訪者提供）

台商楊小姐受訪表示，印象最深是「大陸海關檢疫太細節，連行李也要做PCR！」當時，前往第五關「X光檢查」突然被攔下，她以為要開箱檢查，海關表示只是例行抽檢，隨手拿起棉花棒在行李表面刮幾下，放進核酸檢測試管送驗。

除了Ｘ光檢查和抽驗行李核檢，《ETtoday新聞雲》記者發現大陸海關也嚴抓走私品，現場有手錶、玉石等物品，甚至還有大量的曬乾海馬，來歷不明物品都會查扣，防堵病毒沾染風險。

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲六道檢疫後，一次三台大巴出發，公安前後壓車送旅客去隔離酒店。（圖／記者任以芳攝）

最後，通過第六關「海關邊檢」，所有6道檢疫流程走下來至少1.5Ｈ，還不能自行離開機場，必須等同機所有旅客上專屬交通大巴才能前往隔離酒店，全程有公安壓車監控，嚴防旅客脫逃。

除了北京，兩岸對飛四個城市上海、廈門、廣州、成都落地後同採「環閉式超狂檢疫」。另外，北京、澳門集中隔離必須21天，其他城市至少也要14天。大陸針對其他國際班機檢疫也「一視同仁」，沒有偏見防疫。

▼每位旅客離開後消毒一次 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

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