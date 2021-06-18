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拜登、普丁首次峰會！俄外交部次長：與美武器控制對話數週內展開

▲▼普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科17日綜合外電報導

美國總統拜登與俄羅斯總統普丁16日在日內瓦歷史性峰會承諾就戰略穩定和武器控制進行對話，克里姆林宮今天對此表示歡迎。俄國外交部次長還說，武器控制對話預計數週內展開。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）和拜登（Joe Biden）舉行兩人首場面對面會談，會後發布簡短聲明，雙方同意就核子武器控制展開對話。

美國前總統川普（Donald Trump）的政府曾帶領美國退出數項國際協議，包括與俄羅斯的中程核飛彈條約 （Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。

▲▼普丁與拜登會面。（圖／路透）

▲普丁與拜登會面。（圖／路透）

普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）17日接受電台訪問時表示，「即使內文非常簡短，但這份戰略穩定聯合聲明理解到，我們兩國不僅對各自人民、也對全世界肩負特殊責任。」

俄羅斯外交部次長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）17日稍早表示，俄美雙方擯棄核子戰爭，是一項「真正的成功」。

雷雅布可夫告訴俄羅斯「工商日報」（Kommersant ），拜登上任後，這是繼兩國延長「新戰略武器裁減條約」（New START），「華府恢復常識和對於國際安全的重大面向恢復負責任態度邁出第二步」。

▲▼拜登與普丁首度峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與普丁首度峰會。（圖／達志影像／美聯社）

美俄合計擁有全球90%以上核武，而「新戰略武器裁減條約」是兩國僅存裁減核武協定。

雷雅布可夫還說，莫斯科與華府間的戰略穩定對話應會在不久後展開，「會是數週內的事，而非數月」。

普丁和拜登的會談持續3個多小時，會後普丁告訴記者，這場會議「具建設性」。不過，兩國仍在一些議題上意見分歧。

近期莫斯科和華府間的關係處於冷戰以來最低點， 引發外界擔憂會出現新一波武器競賽。

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