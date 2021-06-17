到墓園看風水…基隆地理師脫隊「人間蒸發12天」！警消搜山找嘸人

▲該處山區低矮、幅員不大，但警消搜索數日，卻連一點點線索都沒有發現。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名78歲的許姓地理師5日當天與客戶前往基金三路一處墓園看風水，不料途中許男卻自行脫隊，隨後離奇失蹤，至今已長達12天；期間警消動員多達近900人次搜索，甚至還有2名搜救人員遭蜜蜂螫咬送醫，但卻苦尋不著許男下落。為了讓許男能盡快回家，家屬決定懸賞10萬元，盼能早日傳出好消息。

據了解，許男從是地理師行業，本月5日當天應客戶要求，一同前往基金三路一處墓園看風水，但途中經過一處山區小徑時，許男卻自行脫隊，要客戶先走、他隨後就跟上，想不到竟就此失聯，客戶眼見地理師遲遲未到，幾經聯繫未果後，急忙報警求助。

▲許男當天到該處墓園看風水，但卻中途脫隊，就此失聯。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於當地山區地勢不高，幅員也不大，警消獲報後立即派員前往現場搜索，但弔詭的是，連日下來近900人次到此搜救，卻是一無所獲，連一點蛛絲馬跡都沒有發現，許男宛若人間蒸發般，再也找不著；甚至搜索過程中，還有2名搜救人員遭到蜂群攻擊螫咬，因此送醫治療。

基隆救助三分隊隊長劉春龍表示，「同仁入山搜索數日，連民俗的方法也嘗試過了，但卻連一點點跡象都沒有，像是他的公事包等等個人物品啦，完全沒有一個線索能讓我們去尋找，搜救了這麼多天，真的也是盡力了！」

對於失聯的許男，家屬不願放棄，經協商後決定懸賞10萬元，盼能早日找到許男、盡快帶他回家。

▼警消連日以來動員近900人次搜山，但卻毫無結果。（圖／記者郭世賢翻攝）